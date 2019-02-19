2019-02-18T12:37:07+03:00
Общество

«Топливный класс» в Новосибирске: Как заправить авто хорошим бензином и не нарваться на подделку?

Ликвидация топливной безграмотности прошла в рамках образовательного проекта сети АЗС «Газпромнефть» «Топливный класс»
Елизавета СОНИНА
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Заправка некачественным топливом может грозить серьезным и дорогостоящим ремонтом.Заправка некачественным топливом может грозить серьезным и дорогостоящим ремонтом.
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Автомобильное топливо сегодня - это один из самых востребованных населением товаров. Сравним: среднестатистическая семья в неделю покупает 2 литра молока, а бензина расходует в 5 - 10 раз больше. Если молоко прокисло, это можно легко определить по запаху и вкусу, с бензином же такой номер не пройдет. В то же время заправка некачественным топливом может грозить серьезным и дорогостоящим ремонтом.

Многие знают, что по установленным в России нормативам класс топлива не должен быть ниже, чем «Евро-5». Фото: Даба ДАБАЕВ

Многие знают, что по установленным в России нормативам класс топлива не должен быть ниже, чем «Евро-5».Фото: Даба ДАБАЕВ

Проблема контрафактного топлива на самом деле не имеет берегов. О том, что сегодня может предложить рынок ответственному потребителю, как обезопасить себя, сохранить свои деньги и время, в рамках программы «Топливный класс» рассказали авторитетные спикеры: кандидат технических наук, доцент Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Леонид Багдасаров и генеральный директор «Газпромнефть-Лаборатории» Виктор Чуяков. Слушателями семинара стали обычные автомобилисты, а также автомеханики, менеджеры дилерских центров, перевозчики и представители бизнеса.

За последние 10 лет качество производимого топлива в нашей стране существенно повысилось. Многие знают, что по установленным в России нормативам класс топлива не должен быть ниже, чем «Евро-5». Между тем, по словам Леонида Багдасарова, сегодня крупные нефтеперерабатывающие заводы достигли уровня «Евро-6» и даже выше. Эта информация стала для многих открытием. Такой рывок в качестве сделан за счет ужесточения норм добычи и инвестиций в технологии.

Леонид Багдасаров рассказывает: - Сегодня крупные производители выпускают во много раз более качественное топливо, чем в Европе и США. Фото: Даба ДАБАЕВ

Леонид Багдасаров рассказывает: - Сегодня крупные производители выпускают во много раз более качественное топливо, чем в Европе и США.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Нам важно донести до широкой общественности, что нефтепереработка в России совершила колоссальный рывок, - считает Леонид Багдасаров. - Сегодня крупные нефтеперерабатывающие заводы довели качество наших видов топлива до уровня, значительно превышающего европейский и американский. При этом на рынке все еще присутствует контрафакт, но экономия на его использовании - невыгодное дело: сегодня вы экономите 2 рубля на литре бензина, а завтра потеряете 200 тысяч на ремонте автомобиля.

Несмотря на то, что у нас производится качественное топливо, в стране все равно множество потребителей некачественных «жидкостей». Реальные цифры таковы: за год используется до 10 миллионов тонн контрафактного дизтоплива и до 3 миллионов тонн контрафактного бензина. Хотя с каждым годом эта тенденция идет на убыль.

- Эти цифры уменьшаются, на процесс влияют разные факторы, в том числе попытки правительства ввести оборотные штрафы, усилить пресс от проверок, а также сугубо экономические причины, которые понемногу выводят контрафакт за скобки, - считает Виктор Чуяков.

Виктор Чуяков: - Проверки АЗС «Газпромнефти» с помощью наших передвижных лабораторий проходят внезапно в любое время, в режиме 24х7. Фото: Даба ДАБАЕВ

Виктор Чуяков: - Проверки АЗС «Газпромнефти» с помощью наших передвижных лабораторий проходят внезапно в любое время, в режиме 24х7.Фото: Даба ДАБАЕВ

Естественно, клиенты задают вопрос: как удостовериться в том, что на фирменных заправках большой сети не подмешают что-нибудь в топливо? Виктор Чуяков дает развернутый ответ о системе контроля:

- Мы разработали систему, которая проверяет топливо на каждой точке, где оно переливается. На каждом этапе мы убеждаемся, что топливо не испортилось, не потеряло в объеме. Также топливо обязательно проверяется перед приемом и отпуском с нефтебазы. Бензовозы в пути постоянно контролируют датчики ГЛОНАСС и камеры видеонаблюдения. Чтобы убедиться в качестве топлива на АЗС (там ведь тоже работают люди и могут быть сбои), у нас разработана система проверок с моментальным реагированием. Как только наши передвижные лаборатории обнаруживают хоть один параметр, не соответствующий стандарту, реализация топлива тут же останавливается. Передвижные лаборатории приезжают на станции без предупреждений и работают в режиме 24х7.

Среди слушателей семинара были специалисты автоцентров, продавцы авто, механики и перевозчики. Фото: Даба ДАБАЕВ

Среди слушателей семинара были специалисты автоцентров, продавцы авто, механики и перевозчики.Фото: Даба ДАБАЕВ

Также на курсе много говорили о различных топливных присадках, обсуждали возможность их самостоятельного использования. Эксперты сошлись во мнении, что самые безопасные присадки - те, что вводятся еще на стадии производства топлива. Лить что-то в бензобак своей машины по совету друзей или рекомендациям в Сети - рискованное мероприятие. Еще одна животрепещущая тема - самостоятельная проверка качества топлива различными бытовыми приспособлениями. Как правило, полученная информация не выдерживает никакой критики. Достоверные и точные данные можно получить только в специализированных лабораториях, где проверка проводится на сертифицированном оборудовании. Участники «Топливного класса» могли наблюдать, как проводит испытания передвижная лаборатория.

- Тема интересная. Узнал много нового о том, что сегодня может предложить современный производитель топлива. Информация преподнесена доступно и доходчиво. Это те фундаментальные знания, которые пригодятся нам для дальнейшего развития, - поделился впечатлениями слушатель семинара Сергей Сироткин, он занимается перевозкой и продажей нефтепродуктов.

Наталья Ледовская, председатель правления «Клуб УАЗ Патриот Новосибирск».

Наталья Ледовская, председатель правления «Клуб УАЗ Патриот Новосибирск».

- В плане обслуживания автомобилей мы плотно сотрудничаем как с дилерами завода-производителя, так и с фирменными автосервисами, которые специализируются на обслуживании автомобилей нашей марки, - говорит Наталья Ледовская, председатель правления «Клуб УАЗ Патриот Новосибирск». - Тема топливной безопасности при эксплуатации двигателей актуальна как для владельцев авто, так и для персонала автосервисов. «Топливный класс» считаю очень полезным и конструктивным. Исключительная подача материала, наглядность информации, раскрытые тонкости и секреты промышленного производства топлива - то, с чем можно познакомиться только благодаря авторитетным экспертным источникам. А также интерактив - 3D-фильм с эффектом присутствия на перерабатывающем заводе, который обеспечивает топливом наш регион. Вполне ощутимая полезность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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