2019-02-15T10:24:16+03:00
Политика

Депутат Госдумы Дмитрий САВЕЛЬЕВ: Беспилотники - угроза для России невероятного свойства, которую надо предотвратить

В апреле Государственная дума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект о «предотвращении использования беспилотных воздушных судов в противоправных целях»
Поделиться:
Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции депутат Государственной думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев.Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции депутат Государственной думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев.
Изменить размер текста:

Начало XXI века идет под знаком расцвета технологий, в том числе и таких, когда в небе появляются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Хорошо, если они летают во благо человека, но уже давно говорят, что БПЛА становятся оружием. Отсутствие экипажа на борту делает его компактным и дешевым, а возможность дозаправки в воздухе дает ему возможность находиться в полете практически неограниченное время. Вот вам и готовое оружие. Но проблема не только в этом. В небе над Россией встречаются и легкие летательные аппараты, производящие, к примеру, съемки... И все они тоже представляют угрозу безопасности.

Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции депутат Государственной думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев считает, что закон, регламентирующий движение беспилотников в российском небе, - один из самых актуальных в сфере безопасности.

- Накануне законопроект был рассмотрен комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции, и я уверен, что вопрос столь актуальный, что он будет принят Госдумой достаточно быстро, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Савельев.

Депутат также отметил, что в пояснительной записке к документу авторы заявляют о том, что число беспилотных воздушных судов в России стремительно растет. И по прогнозам специалистов, к 2035 году в небе над Россией постоянно будут находиться 100 тысяч беспилотников. И сюда входят не только БПЛА, но и бесчисленное количество дронов.

- Эта сфера должна строго регулироваться. Нужно дать право сотрудникам правоохранительных органов отслеживать и вовремя сбивать эти аппараты, если они не зарегистрированы или находятся в воздухе несанкционированно, задерживать их операторов и привлекать к ответственности, - пояснил Дмитрий Савельев. - Уверен, что, к сожалению, количество терактов в мире с использованием квадрокоптеров - летающих машин - будет расти, это суровая правда нашей жизни. И конечно, надо реагировать. Наделять полномочиями сотрудников правоохранительных органов для предотвращения такого вида преступлений.

Депутат добавил, что современные беспилотники могут нести взрывчатку, стрелковое оружие, боеприпасы, наркотики и другие опасные грузы. Вплоть до «грязной» бомбы, начиненной радиоактивными веществами, способной заразить существенные площади в городах. Савельев заверил, что опасность высоко оценивают во всем мире:

- Мы должны реагировать адекватно, хотя уже совершенно очевидно, что вероятность такого рода противоправных деяний высока. Я бы уже сейчас, откровенно говоря, подумал об ужесточении ответственности, вплоть до уголовной, до того как мы столкнемся с угрозами невероятного свойства!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев: Запад готовит к расколу Молдавию, как это было на Украине
В ближайшие недели пройдут выборы на Украине и в Молдавии. Что нам ждать от них? А также от действий США в Венесуэле и Афганистане? На эти и другие вопросы «Комсомольской правде» ответил Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев [эксклюзив kp.ru]
Генерал армии Анатолий Куликов - о законопроекте против «воров в законе»: Следующим шагом должно быть воссоздание структур по борьбе с оргпреступностью
Об этом экс-глава МВД, бывший вице-премьер России рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
«Губернатор – человек из народа»: почему Хакасия выбрала себе юного главу-коммуниста
Политический обозреватель «КП» Владимир Ворсобин увидел — что творится в маленькой сибирской республике, которая удивила всю страну своим «протестным голосованием» против воли Москвы. Часть 2
Новости 24
«Чистый кайф»: молодая мама показала идеальный тверк, завораживающий мужчин
Поджог из мести: сибиряк устроил пожар бизнесмену, оставившему его без пособия
Уснуть и не проснуться: двое мужчин погибли в сгоревшем из-за непотушенной сигареты доме
Не оставит равнодушным: новосибирцев рассмешил танцующий в центре города огромный белый медведь
Не паниковать: к метро возле вокзала «Новосибирск-Главный» ночью съехались спасатели, пожарные и врачи
Филантроп, человек и врач: в первомайской школе имени Доктора Лизы открыли мемориальную доску в память о ней
«Уснул за рулем»: водитель такси влетел в припаркованный на Покрышкина грузовик и чудом остался жив
Погода на день в Новосибирске: 15 февраля будет минус 6 градусов
Вечером ушла из дома: в Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю школьницу
«Викуля, удачи тебе!»: 9-летняя школьница из Новосибирской области прошла на шоу «Голос. Дети»
Зажгли сердце из десятков окон: в Новосибирске прошел романтичный флешмоб
Никакой пластики: 72-летняя пенсионерка изменилась до неузнаваемости с помощью стилистов
А в рот не хочешь? Новосибирские мастера тату предлагают новую услугу
Оборотень в метро: парень в необычных перчатках рассмешил новосибирцев
Мы вас любим: «Комсомолка» подарила новосибирским читателям кулоны и книжки
«Просто серфила в интернете»: студентка выиграла в лотерею 4,5 миллиона рублей
Новосибирец пытался продать украденный гараж, выдавая его за свой
Лучшие в стране: Новосибирскую область отметили за удачное сотрудничество с бизнесом в сфере медицины
Босой и побитый: новосибирец остался без сумки и кроссовок в подъезде своего дома
Дело десятилетней давности: зампредседателя СО РАН задержали и увезли во Владивосток
Никак не может вылететь: пассажиры 20 часов ждут в Толмачево самолет до Краснодара
Бюджет получит дополнительно миллиард рублей: мэр Новосибирска отчитался о работе в 2018 году
Груднички в раковине для посуды: пациенты пожаловались на нечеловеческие условия в больнице под Новосибирском
Она задыхалась: спасатели помогли женщине, застрявшей в больничном лифте
«Гром» для драгдилеров: банда в Новосибирске зарабатывала 25 миллионов в месяц на продаже наркотиков
Стеклянный аэропорт: московский архитектор показал, как изменится Толмачево
Ушел из жизни новосибирский музыкант группы «Калинов Мост»
Хватило меньше часа: спасатели потушили крупный пожар в двухэтажном доме на Белинского