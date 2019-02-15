Депутат Госдумы Дмитрий САВЕЛЬЕВ: Беспилотники - угроза для России невероятного свойства, которую надо предотвратить

Начало XXI века идет под знаком расцвета технологий, в том числе и таких, когда в небе появляются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Хорошо, если они летают во благо человека, но уже давно говорят, что БПЛА становятся оружием. Отсутствие экипажа на борту делает его компактным и дешевым, а возможность дозаправки в воздухе дает ему возможность находиться в полете практически неограниченное время. Вот вам и готовое оружие. Но проблема не только в этом. В небе над Россией встречаются и легкие летательные аппараты, производящие, к примеру, съемки... И все они тоже представляют угрозу безопасности.

Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции депутат Государственной думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев считает, что закон, регламентирующий движение беспилотников в российском небе, - один из самых актуальных в сфере безопасности.

- Накануне законопроект был рассмотрен комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции, и я уверен, что вопрос столь актуальный, что он будет принят Госдумой достаточно быстро, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Савельев.

Депутат также отметил, что в пояснительной записке к документу авторы заявляют о том, что число беспилотных воздушных судов в России стремительно растет. И по прогнозам специалистов, к 2035 году в небе над Россией постоянно будут находиться 100 тысяч беспилотников. И сюда входят не только БПЛА, но и бесчисленное количество дронов.

- Эта сфера должна строго регулироваться. Нужно дать право сотрудникам правоохранительных органов отслеживать и вовремя сбивать эти аппараты, если они не зарегистрированы или находятся в воздухе несанкционированно, задерживать их операторов и привлекать к ответственности, - пояснил Дмитрий Савельев. - Уверен, что, к сожалению, количество терактов в мире с использованием квадрокоптеров - летающих машин - будет расти, это суровая правда нашей жизни. И конечно, надо реагировать. Наделять полномочиями сотрудников правоохранительных органов для предотвращения такого вида преступлений.

Депутат добавил, что современные беспилотники могут нести взрывчатку, стрелковое оружие, боеприпасы, наркотики и другие опасные грузы. Вплоть до «грязной» бомбы, начиненной радиоактивными веществами, способной заразить существенные площади в городах. Савельев заверил, что опасность высоко оценивают во всем мире:

- Мы должны реагировать адекватно, хотя уже совершенно очевидно, что вероятность такого рода противоправных деяний высока. Я бы уже сейчас, откровенно говоря, подумал об ужесточении ответственности, вплоть до уголовной, до того как мы столкнемся с угрозами невероятного свойства!