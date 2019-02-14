2019-02-14T10:17:20+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»

Банк УРАЛСИБ с 12 февраля 2019 года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли»
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Вклад может быть размещен на сроки 100, 200, 400 или 700 дней. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,4 до 8% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Вклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Журавли» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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