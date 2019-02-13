2019-02-13T11:09:20+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»

Акция позволяет приобрести страховые полисы «Благополучная семья» и «Уютный дом» c 30% скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести страховые полисы «Благополучная семья» и «Уютный дом» c 30% скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ. Акция пройдет 14 и 15 февраля 2019 года во всех офисах банка.

Программа «Благополучная семья» позволяет защитить себя и своих близких, получив денежную поддержку в случае негативных событий связанных со здоровьем. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет включительно. В рамках одного страхового полиса могут быть застрахованы супруги и дети, при этом количество членов семьи не ограничено. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне и подходит для защиты ребенка в школе и секциях. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Страховой полис «Уютный дом» – это защита недвижимости от последствий бытовых аварий. В рамках полиса можно застраховать как квартиру, так и загородный дом. Защита распространяется на такие риски, как залив, пожар, гражданская ответственность, кража и вандализм. Страховая сумма по полису может достигать 1 000 000 рублей. Полис оформляется без осмотра и описи имущества всего за 5 минут. Стоимость полиса на время акции также составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Страховые полисы действуют в течение одного года, начиная с 7-ого календарного дня, следующего за днем оплаты. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней, после принятия решения о выплате.

Для приобретения полисов по специальным условиям необходимо обратиться в любое отделение банка 14 и 15 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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