2019-02-13T10:57:27+03:00
Экономика

Представители АО «РЭС» приняли участие в заседании комиссии по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска

Встреча проходила в формате круглого стола
Поделиться:
В ходе заседания обсуждались вопросы доступа к энергоресурсам для представителей малого и среднего бизнесаВ ходе заседания обсуждались вопросы доступа к энергоресурсам для представителей малого и среднего бизнеса
Изменить размер текста:

8 февраля 2019 года в управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска состоялось очередное заседание комиссии по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска с ресурсоснабжающими организациями.

Встреча проходила в формате круглого стола, в ходе которого обсуждались вопросы доступа к энергоресурсам для представителей малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие крупные ресурсоснабжающие предприятия - АО «РЭС», Новосибирский филиал ООО «СГК», МУП «Горводоканал», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», а также представители общественных организаций и объединений, предприниматели города Новосибирска.

Наиболее актуальными и важными для предпринимательского сообщества по-прежнему остаются вопросы технологического присоединения к электрическим сетям, поэтому большая часть вопросов от собравшихся была адресована представителю АО «РЭС» Алексею Ивановичу Хоруженко - директору по технологическим присоединениям сетевой организации.

.

.

Отвечая на вопросы предпринимателей, Алексей Иванович отметил, что на официальном сайте АО «РЭС» создан сервис «Личный кабинет», с помощью которого потребители, относящиеся к п. 12.1, 13 и 14 Правил технологического присоединения, в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели с заявляемой мощностью до 150 кВт, могут значительно сэкономить свое время и подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям в электронном виде. Кроме этого, посредством личного кабинета можно получить и подписать договор о технологическом присоединении, а также осуществлять контроль за его заключением и исполнением. Данный сервис был реализован в рамках внедрения целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в Новосибирской области и по итогам 2018 года доля заявок в электронном виде уже достигла 68,6%.

Также аудитории были интересны различные правовые аспекты технологического присоединения к электрическим сетям, по конкретным вопросам предприниматели получили от Алексея Хоруженко исчерпывающие разъяснения.

В целом участники встречи оценили прошедшее мероприятие как конструктивный диалог между ресурсоснабжающими компаниями города и предпринимателями, в котором полноценно был рассмотрен весь спектр актуальных вопросов, найдены пути решения проблем, а также закреплены механизмы взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Никита Кричевский: Крах клана Арашуковых - это доброе дело Рамзана Кадырова
Известный экономист, профессор - о задержании Арашуковых, о социальной ответственности бизнеса и предложении Президента продлить амнистию капиталов в подкасте «Неделя в цифрах» Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Вот это мастер-класс: врач из Санкт-Петербурга спас 80-летнюю сибирячку
«Я завела нутрию!»: сибирячка сняла умилительное видео со своим необычным питомцем
« Я не перехожу грань»: сибирячка в коротеньких шортах покорила «Инстаграм» откровенным танцем
«Птица врезалась в дверь дома»: новосибирские волонтеры выхаживают ястреба с черепно-мозговой травмой
Необычные туристы: в Новосибирске оштрафовали миссионеров, прилетевших из Америки и Израиля
«Меня сильно распирает этот трек»: звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро»
Эустома, примула и цикламен: в Новосибирск привезли четыре миллиона цветов ко Дню влюбленных
Теперь диплом не купишь: суд заблокировал сайты с продажей поддельных аттестатов
Не люди, а звери: рыбак нашел под Новосибирском вмерзшую в кусок льда собаку
Уволенный со скандалом экс-глава новосибирской подземки получил работу в Крыму
Любитель опасной езды: сибиряк получил реальный срок в колонии за вождение «под мухой»
«Разделся на спор»: в Новосибирске парень устроил забег через Красный проспект голышом
Дым в коридоре: из гимназии в центре Новосибирска эвакуировали 300 учеников
Больше 43 рублей за литр: в Новосибирске снова подорожал бензин
С битой «на дело»: в Новосибирске двое мигрантов избили и ограбили прохожего
Погода на день в Новосибирске: 13 февраля потеплеет до минус 9 градусов
«Сворачивается клубочком и прячется»: новосибирские волонтеры спасают маленького ежика
Вот это повезло: новосибирец сфотографировал комету, которую раньше никто не видел
Худая и зеленая: белый медвежонок из России изменился до неузнаваемости в зоопарке Японии