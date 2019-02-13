Шведский стол поставят в школьные столовые

В МОДЕ ВИТАМИНЫ

Постоянная комиссия Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию взяла под контроль несколько важных вопросов в области детства. Один из них, школьное питание, разрабатывается уже не первый год. В сотрудничестве с мэрией Совету депутатов города Новосибирска удалось добиться положительного результата.

Сегодня уверенно можно сказать: блюда в школьных столовых стали вкуснее и полезнее. С докладом о нынешнем положении дел выступил начальник отдела контроля за организацией школьного питания мэрии Новосибирска Роман Попов.

- Мониторингом поставляемого сырья за год охвачено 211 школ и 93 детских сада. В четвертом квартале к трем поставщикам применены штрафы от 20 до 100 тысяч рублей, у одного из поставщиков изъято и утилизировано 1,1 тонны говядины, - отметил участник комиссии.

Во время мониторинга специалисты проверяют жирность молока, содержание лишней влаги в твороге и масле, сои - в мясе птицы и колбасе, растительных жиров - в сгущенке и масле, а также множество других параметров. В результате постоянных проверок недобросовестные поставщики сами ушли с рынка школьного питания. Теперь к участникам комиссии обратились коллеги из Томска, Омска, Хантымансийска и других городов - с просьбой рассказать, как работает система контроля.

В конце прошлого года депутаты Совета депутатов города Новосибирска предложили мэрии подумать и над организацией системы шведских столов в школах. Предложение нашло отклик, в этом месяце городские власти начнут активную работу в этом направлении.

Начнется внедрение со школ Октябрьского района. Правда, от названия «шведский стол» решено отказаться - вместо этого стол назвали витаминным, так как акцент будет делаться именно на здоровом питании. Планируется, что в будущем дети будут получать на выбор до шести блюд, но на этапе начала эксперимента заложено от двух до четырех блюд на выбор по каждой позиции - первое, второе, компот.

- У детей должно быть право выбора в рамках качественного питания. Кто-то не ест кашу, кто-то - горох. Мы должны предоставить альтернативу. Хотим выбрать две-три школы и попробовать. И поварам сразу станет ясно, что у них вкусно, а что нет, - объяснил задачу председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Николай Тямин.

Николай Тямин.

ТУРИЗМ И ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Еще одним важным вопросом комиссии стало развитие в регионе массового образовательного туризма. Депутатом предложено подумать над вопросом о создании организации, которая могла бы аккредитовать маршруты, выступая гарантом качества и безопасности услуг.

- Предлагаем сделать реестр туроператоров, допущенных к «живым урокам», чтобы у всех учителей были равные возможности. На едином ресурсе можно будет выбрать оператора и тур, увидеть, что в него включено, сколько это стоит. Также это позволит урегулировать вопрос безопасности, - выступила с предложением директор одного из туроператоров в Новосибирске Юлия Гончарова.

Вопрос об инклюзивном образовании актуален всегда. Депутаты отмечают: в городе не хватает полноценной связки «сад - школа» для «особенных» детей. При этом сегодня в новосибирских образовательных учреждениях занимаются более 17 тысяч ребят с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты приняли решение создать рабочую группу по решению проблем инклюзивного образования. Группа будет рассматривать проблемы в комплексе, включая посещение школ, детских садов, различных секций, а также решение вопросов подготовки кадров.