Семена 2019: чему будут удивляться дачники в этом году и какие семена для дачи можно найти в магазинах

На календаре - середина февраля, а это значит, что садоводам пора покупать семена и начинать выращивать рассаду к весне. А мы подскажем, какие новинки и интересные вещи для дач можно отыскать в новосибирских магазинах.

ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ… ДЛЯ БОРЩА

Нет, вам не померещилось. Морковка на картинке на самом деле фиолетовая. Это гибрид, причем очень полезный для здоровья.

- Сорт называется Шоколадный Заяц, в нем намного больше каротина и витаминов, чем в обычной моркови, - говорят в магазине «Виват, томат!».

Есть у фиолетовой моркови и другое отличие: она более сладкая.

А что, веселенькая грядка получится! Фото: instagram.com/vivattomat

- Для салатов она подходит идеально. Блюдо будет не только вкусным, но и красивым, - уверены в магазине.

Пакетик этих семян (0,1 г) обойдется в 80 рублей. А пакетик с миксом под названием «Детская грядка» (0,5 г), где есть не только фиолетовая морковь, но и другие сорта, стоит 95 рублей.

Где заказать: instagram.com/vivattomat или по тел. 8-995-101-20-25

«УМНЫЕ» ГРЯДКИ

Дачники периодически сталкиваются с такой проблемой: доски, которыми обивали грядки или клумбы, начинают подгнивать и ломаться. Да и вообще они просто не дают земле высыпаться, но никак не помогают. Но это перестанет быть для вас проблемой с «умными» грядками.

- Наши ограждения сделаны из металла с оцинкованным полимерным покрытием, которое отличается антикоррозийными свойствами, а также высокой прочностью и долговечностью.

Такие грядки прослужат минимум 15 лет, - рассказывают в фирме «Новые дачники».

Такая грядка прослужит как минимум 15 лет. Фото: gryadka-klumba.ru

А еще в фирме попросили предупредить сибиряков:

- Наше изделие запатентовано, но именно в Новосибирске появились мошенники, которые подделывают нашу продукцию. Поэтому будьте внимательны.

Все актуальные цены на «умные» грядки можно узнать на сайте компании: gryadka-klumba.ru

Где заказать: на сайте gryadka-klumba.ru или по тел. 8-911-410-00-03

ВЫРАСТИ ЛУНТИКА

Кто сказал, что дача - это обязательно только овощи и ягоды? Многие садоводы увлекаются еще и разведением цветов. И в этом году новосибирские дачники могут купить фиалки необычных коллекционных сортов.

- Мы продаем листы и уже немного подросшие растения (мы называем их «детками»), - объясняют в магазине «Всё для сада и огорода. - Такого в Новосибирске еще не было.

Названия сортов фиалок звучат очень необычно. Например, Полет Доктора Фостера - это голубая фиалка с белыми крапинками, а Лунтик - это фиолетовый цветок в крапинку.

Стоимость фиалок: растения до полугода - 150 рублей, срезанные листы - по 50 рублей, укорененные листы - 100 рублей.

Где заказать: в группе vk.com/club132696857 и по тел. 8-913-481-64-33