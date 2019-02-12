«Ростелеком» в Новосибирске обеспечил онлайн-трансляцию первенства СФО по спортивной акробатике

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером первенства Сибирского федерального округа по спортивной акробатике, организовав каналы связи для онлайн-трансляции соревнований на сервисе YouTube. Турнир проходил с 7 по 9 февраля 2019 года на базе Новосибирского центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

Накануне соревнований компания предоставила Центру подготовки по спортивной гимнастике доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/c и подключила услугу «Виртуальная АТС». Теперь спортивная организация пользуется многоканальными номерами, конференц-связью, интеллектуальной маршрутизацией звонков и другими функциями облачной телефонии.

Чемпионат по спортивной акробатике СФО в Новосибирске проходит впервые, поэтому трансляция соревнований вызвала большой интерес у болельщиков и набрала свыше 2000 просмотров.

На гимнастический помост сибирской столицы вышли более 300 сильнейших спортсменов из Горного Алтая и Хакасии, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Юные атлеты в возрастной категории 11 - 16 лет боролись за главные награды в пяти дисциплинах: женские, мужские и смешанные пары, женские и мужские группы.

- Мы регулярно поддерживаем спортивные соревнования различного уровня, выступая техническим партнером. Инфраструктура компании позволяет предоставить самые современные услуги связи, включая надежные каналы связи с безлимитным интернетом, современное оборудование для бесперебойного доступа в Сеть. Соревнования по спортивной акробатике увидели не только зрители, присутствующие в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, но и пользователи сервиса YouTube, - комментирует директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Наилучший результат показали омские спортсмены - они завоевали призовые места в большинстве дисциплин: смешанные парные упражнения, мужские парные упражнения и женские групповые упражнения. Все участники соревнований получили памятные дипломы, а призерам были вручены медали. Победители, кроме того, получили право представлять свой регион на Всероссийском первенстве по спортивной акробатике, которое будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Москве.