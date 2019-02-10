2019-02-10T11:58:59+03:00
Происшествия

«Видимо, осознал, что наделал»: убегая от полиции, подросток спрыгнул с третьего этажа

Местные жители и оперативники устроили охоту на негодяев, которые чуть не убили продавца магазина из-за трех тысяч рублей в кассе [фото]
Виктория МИНАЕВА
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Один из парней, убегая от полиции, выпрыгнул из окна.Один из парней, убегая от полиции, выпрыгнул из окна.
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В новосибирском райцентре Тогучине двое 18-летних подростков решили ограбить местный магазинчик. Поздним вечером ворвались туда с ножом. Продавец, возможно, оказала сопротивление. Иначе не объяснишь, почему отморозки не пощадили женщину, изрезав ее ножом.

— Произошло все вечером 9 февраля. У нас на Строительной есть небольшой продуктовый магазин, подростки зашли в него и порезали ножом продавца, сильно порезали, — рассказала «КП»-Новосибирск» местная жительница Ольга. — Не понятно, зачем они это сделали. Может, деньги хотели украсть, может и продукты. Один из мальчиков — из бедной семьи, его очень жалко, честно говоря, он со школы не доедал...

Продавец магазина сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Продавец магазина сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Но еще больше жалко женщину, упавшую возле прилавка. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, насчитали три ножевых. Подростки хладнокровно били ножом в спину, шею, голову. Дома пострадавшую ждет маленький сын, он сейчас с бабушкой:

— Мальчику пришлось соврать, что на маму напали и сломали ей руку. Больше ничего не стали говорить, — рассказывают местные жители.

Имена разбойников быстро разлетились по тогучинским чатам в мессенджерах. Один из нападавших — ученик ПТУ Сергей, другой — его друг Олег.

Ориентировки на отморозков, которые чуть не убили продавца, разошлись по мессенджерам.

Ориентировки на отморозков, которые чуть не убили продавца, разошлись по мессенджерам.

— Один из малолеток находится в 66-ой общаге на Дзержинке. Говорят, заперся там, с ножом сидит.

— Так надо милицию вызывать, — писали местные жители в обсуждении, как поймать преступников.

Полицейские тоже вычислили, где затаились подростки. «Общага» на самом деле давно уже жилой дом. И действительно один из налетчиков прятался там. Увидев полицию, парень выпрыгнул из окна: «Видимо, осознал, что наделал», - пишут в соцсетях тогучинцы. Впрочем, у полиции другая версия: преступник просто пытался бежать, оказалось, ранее у него уже были проблемы с законом.

Подросток, который выпрыгнул из окна, выжил. Сейчас он находится под присмотром медиков и охраны.

Подросток, который выпрыгнул из окна, выжил. Сейчас он находится под присмотром медиков и охраны.

— При проверке мест, где предположительно могут находиться нападавшие, оперативники задержали одного из них в жилом доме. Второй молодой человек, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, находясь в соседнем здании, увидел сотрудников полиции и предпринял попытку скрыться от них, выпрыгнув с третьего этажа. Он был задержан, — рассказали «КП»-Новосибирск» в ГУ МВД по Новосибирской области. — Сейчас подозреваемый находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте преступления было изъято: два ножа, металлический зажим с кассового аппарата, счет-фактура со следами крови. Полицейские установили, что преступление совершено с целью хищения из кассы денежных средств в сумме трех тысяч рублей.

Силовики уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью». Налетчикам грозит от 8 до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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