2019-02-13T05:47:48+03:00
Общество

Анатолий Локоть посетил ТЭЦ-5 и проверил состояние станции после инцидента

Тепло жизненно важно в Сибири, особенно в крепкие морозы. Именно поэтому любой инцидент на ТЭЦ воспринимается новосибирцами с тревогой
Екатерина КОМЯКОВА
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Анатолий Локоть (в центре) убедился, что энергетики работают в штатном режиме.Анатолий Локоть (в центре) убедился, что энергетики работают в штатном режиме.
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Насколько обоснованы опасения горожан, решил лично проверить мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

В цеху ТЭЦ-5 от шума закладывает уши. Турбины и моторы огромной машины трудятся для того, чтобы у новосибирцев было всегда тепло в домах. Недавно один из энергоблоков дал слабину, и пришлось отправить его на ремонт, а за окном -35. По городу поползли слухи… И даже то, что проблема была устранена меньше чем за сутки, все равно не сняло вопросы. На них отвечать в том числе и мэру Анатолию Локтю, поэтому он лично отправился все проверить и убедиться, что без тепла Новосибирск не останется.

- Я приехал посмотреть, в каком состоянии находится 5-й энергоблок, который выводился из работы на ремонт несколько дней назад. Для того чтобы убедиться, что все нормально, я приехал сюда с руководителями районов, которые входят в зону ТЭЦ-5. Мы посмотрели, что энергоблок работает в штатном режиме, все параметры в норме, и нет никаких сомнений, что тепло будет поступать в дома новосибирцев, - прокомментировал градоначальник.

Анатолий Локоть вместе с главами районов осмотрел цех ТЭЦ-5, посетил центры управления. Работа шла в штатном режиме.

НЕ НИЖЕ 18 ГРАДУСОВ

Причиной инцидента стал износ материала котла. Из-за долгих морозов он работал уже на износ. В итоге пар порвал его в нескольких местах.

- Котел поработал достаточное время - 166 тысяч часов, что немного превышает ресурс этой поверхности. Мы ее заменим в ближайшее время. Надо сказать, что ремонтные бригады квалифицированно и достаточно быстро заменили поврежденный участок, - объяснил Олег Петров, технический директор СГК. - Котел прошел после ремонта необходимые гидравлические испытания, и технические службы разрешили ввести его в эксплуатацию.

Мы квалифицируем данный технологический отказ как инцидент. Авария - это разрушение объектов, находящихся под давлением, конструкции здания и сооружений или пожар, который повреждает основное оборудование станции. К счастью, такого не произошло. Трубы в котлах высокого давления имеют свойство рваться. Рвутся они тогда, когда котел несет максимальную нагрузку, что, в принципе, и было. Подобные инциденты бывают. Наша задача - быть готовыми к ним и сразу же включать резерв, который у нас имеется, чтобы устранить возникшее повреждение.

За то время, пока шел ремонт котла, в единую диспетчерскую службу всего позвонило около 200 встревоженных сибиряков. Их квартиры располагаются на окончании теплосетей. Люди жаловались на понижение температуры в квартирах - самая низкая была около 18 градусов.

- Считаем, что ситуация была контролируемой, нам и далее гарантирована бесперебойная работа системы - я получил такие заверения, - отметил Анатолий Локоть.

На время холодов мэр распорядился объявить период повышенной готовности. Все службы дублируются и работают круглосуточно, а ситуация с ТЭЦ-5 находится на личном контроле градоначальника, и, даже если весна запоздает, сибиряки не останутся без тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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