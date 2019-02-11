2019-02-12T13:00:02+03:00
Умные вещи

Новосибирские абоненты Tele2 выбрали Huawei, Samsung и Xiaomi

Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, выяснил, какие смартфоны чаще приобретали и получали в подарок абоненты во время новогодних каникул
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Половина всех новых устройств выпущены тремя производителями, а самым популярным новым гаджетом у новосибирцев стал Honor 7A.Половина всех новых устройств выпущены тремя производителями, а самым популярным новым гаджетом у новосибирцев стал Honor 7A.
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Для анализа использовались данные о ранее не регистрировавшихся в сети Tele2 устройствах, в которых во время новогодних каникул начала использоваться SIM-карта оператора. Прирост количества новых смартфонов в сети оператора во время каникул был выше на 15% по сравнению с обычным месяцем. Средняя стоимость одного нового смартфона в этом году превысила 10 000 рублей. Средний возраст владельца нового гаджета - около 40 лет.

Половина всех новых смартфонов в сети Tele2 в Новосибирской области была произведена крупнейшими мировыми вендорами - Huawei, Samsung и Xiaomi. Apple заняла в рейтинге популярности среди новосибирских клиентов оператора четвертое место. Компанией из Купертино выпущены менее 10% смартфонов, которые клиенты оператора начали использовать в канун Нового года. Первая пятерка наиболее популярных в Новосибирске моделей смартфонов - китайского происхождения. В нее вошли четыре модели Honor - 7A, 7A PRO, 8X, 9 Lite - и Xiaomi Redmi 6A.

В сравнении с обычным месяцем на новогодних каникулах заметно выросло количество флагманских моделей крупнейших производителей, впервые зарегистрированных в сети Tele2. Лидировала по приросту продукция Apple. Так, количество новых iPhone из последней линейки оказалось в 5,5 раза больше. Самой популярной моделью стал Apple iPhone XR. На втором месте по росту в сравнении с обычным месяцем - Xiaomi со своим флагманом Mi8, который в канун Нового года был в 2,5 раза популярнее, чем в обычные месяцы. Количество новых флагманов Samsung (S9 и S9 Plus) и Huawei (P20) больше на 80% и 40% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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