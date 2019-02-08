2019-02-08T19:40:34+03:00
Общество

Довертелся до ЗАГСа: новосибирец, танцующий на пилоне, женился на ученице

В Pole Dance парень пришел, чтобы забыть о несчастной любви, а нашел невесту [фото, видео]
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Максим и Настя пара не только в жизни, но и в танце. Фото: предоставлено Максимом СМИРНОВЫМ.Максим и Настя пара не только в жизни, но и в танце. Фото: предоставлено Максимом СМИРНОВЫМ.
Изменить размер текста:

Смотря на фото этого брутального парня, и не подумаешь, что Максим Сидоров - профессиональный танцор. Причем не брейк-данса или хип-хопа, а Pole Dance. Эта разновидность откровенного танца считается преимущественного женской.

- До 23 лет я жил в Самаре и занимался тхэквондо, - рассказывает о себе Максим. - Потом расстался с девушкой, и во мне что-то щелкнуло: решил кардинально изменить свою жизнь, чтобы забыть о ней. Ушел вообще в другой вид спорта.

Тогда-то борец и попытал себя в Pole Dance. Считай, попал в малину, забывай бывшую - не хочу: в группе куча девчонок, одна другой краше.

- Мой хореограф очень обрадовалась: у нее вообще была мечта собрать команду парней, танцующих на пилоне. Так что я пришел по адресу, - вспоминает Максим. - Да и координация, которую я выработал, занимаясь тхэквондо, помогла: с первого раза получилось сделать «флаг» (элемент, когда спортсмен держится руками за пилон и вытягивает тело параллельно полу). Хотя у кого-то на это уходит полгода-год.

Накаченный новосибирец красиво танцует на пилоне.

Конечно, друзья Макса над ним подтрунивали.

- Смеялись, что я теперь стриптизер, как девушка на шесте кручусь. Но замолкали, когда видели, какие трюки я выполняю. Pole Dance требует очень серьезной физической подготовки, хорошей пластики, - говорит Максим.

Так бывший борец стал профессиональным танцором, начал выступать на всероссийских соревнованиях, давать мастер-классы. С одним из них по приглашению друзей парень приехал в Новосибирск. Было это накануне его дня рождения.

- На мастер-классе я увидел Настю, она пришла вместе с другими ученицами. У Насти горели глаза, что мне сразу запомнилось. Она задавала очень много вопросов. И получалось у нее здорово, - восхищается девушкой Максим.

Свою Настю Максим встретил на мастер-классе в чужом городе. Фото: предоставлено Максимом СМИРНОВЫМ

Свою Настю Максим встретил на мастер-классе в чужом городе. Фото: предоставлено Максимом СМИРНОВЫМ

После занятия произошел конфуз: Насте по ошибке забыли выдать свидетельство о том, что она прошла обучение. Другая бы на ее месте скандал закатила, а она с улыбкой: ничего, мол, страшного. Максим, чтобы сделать ученице приятное, пригласил ее к себе на день рождения.

Через день танцор вернулся в Самару, но ненадолго. Вскоре парню предложили преподавать в новосибирской школе танцев. Он даже не раздумывал - ехал на столько на новую работу, сколько к Насте.

Вскоре Максим организовал первые в Сибири соревнования Pole Dance.

- Когда выступления закончились, я прямо на сцене подарил Насте кольцо и сделал предложение, - радуется парень.

Максим сделал предложение Насте на чемпионате по pole dance. Фото: предоставлено Максимом СМИРНОВЫМ.

Максим сделал предложение Насте на чемпионате по pole dance. Фото: предоставлено Максимом СМИРНОВЫМ.

Сейчас у Максима и Насти своя танцевальная школа, а критику скептиков вертели они на шесте!

Танцовщик pole dance и его жена показывают трюки на пилоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В домах снова холодно: на новосибирской ТЭЦ-5 обнаружили новый дефект
А я сяду в кабриолет: студент вылепил из снега машину и устроил в ней фотосессию
Мама, за что ты так? Названы самые редкие имена детей в Новосибирске
Ню и спортсмен: новосибирский бобслеист снялся в откровенной фотосессии
Женщина сверху и поза «ложки»: на муниципальном сайте появились интим-позы для беременных
В Новосибирске руководителя «Школы медитации» обвинили в неуплате налогов на 100 миллионов рублей
Сходили за блинчиками: новосибирцы увидели дохлую мышь у киоска с выпечкой
Телефонистка, любительница Ремарка и модель: топ-5 самых красивых сотрудниц сибирской Росгвардии января
Распоряжение подписано: на строительство перинатального центра направляют 2,3 млрд рублей
«Губка Боб, это ты?»: новосибирцев рассмешил пассажир метро с коробкой на голове
Попались на покупках: полиция ищет парней, которые украли кошелек с банковскими картами
Конкуренты шаолиньским монахам: видео, где школьники летают и машут мечом, посмотрели три тысячи раз
Глава района, где из-за ямы погибли дети, назвал жалобы жителей «информационной войной»