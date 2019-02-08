«Я так боялся не успеть»: школьник вынес из огня своего парализованного деда

Ученик десятого класса Никита Завалишин спас жизнь своему родному деду во время пожара. ЧП произошло в начале февраля в новосибирском райцентре Искитиме. Парень живет вместе с мамой в частном секторе. Дом его деда стоит совсем рядом, так что виден из окон.

— Это было вечером. Я отдыхал в своей комнате, когда услышал, как мама громко хлопнула дверью на кухне. Не понял, что произошло, вышел посмотреть, — рассказывает Никита. — Тогда я из окна увидел, что у дедушкиного дома полыхает крыша. Я кинулся раздетым на улицу, в одних трусах и тапках. Я так боялся не успеть.

Дедушке Никиты — 78 лет, пожилой человек тяжело болеет, прикован к постели. Сам бы выбраться из огненной ловушки он не смог.

— Когда я зашел в его дом, там уже было все в дыму, — вспоминает Никита, — я начал искать своего дедушку и увидел, что он лежал на полу. Он специально упал с кровати, пытался доползти до двери. У деда парализована часть тела, поэтому он был абсолютно беспомощен. Я подхватил его себе на плечи и стал выбираться обратно. Как только мы вышли из горящего дома, огонь вспыхнул с удвоенной силой, нам повезло.

После того, как парень отнес деда к себе домой, понял, что мама в панике забыла вызвать пожарных. Вернее, не могла вспомнить номер МЧС. Школьнику и тут пришлось прийти на помощь взрослым.

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что пожарная бригада приехала быстро — уже через шесть минут спасатели тушили дом.

— Огонь не успел переброситься на соседние постройки. Но в результате пожара была уничтожена крыша дома, повреждены стены, перекрытия и домашние вещи на площади 20 квадратных метров, — сообщили в областном ГУ МЧС. — Предварительной причиной возгорания пожарные считают чрезмерно накаленную печь, которой отапливался дом. То, что инвалид выжил и был доставлен вовремя в больницу, заслуга его внука — ученика 10 класса Искитимской школы №1.

Через пару дней пенсионера уже выписали из больницы. Сам школьник серьезных травм и ожогов не получил, лишь немного простыл.

— Я не считаю свой поступок чем-то из ряда вон выходящим, ведь это был мой дедушка, моя семья, — говорит Никита, — наверное, здесь сыграли роль мое воспитание, влияние моих родителей, моего тренера, я занимаюсь смешанными единоборствами. Я просто знал, что нужно делать в таких ситуациях, что не нужно поддаваться панике, поэтому это было не трудно.