Новосибирцы стали вдвое больше «качать» в метро

Самым распространенным занятием среди молодежи в Новосибирском метро стал просмотр Instagram: каждый второй пользователь хотя бы раз за время пути листал ленту или смотрел сторис. Также популярны среди абонентов короткие видео на YouTube - музыкальные клипы, трейлеры новых фильмов и видеоуроки.

Примерно 40 процентов пассажиров в возрасте до 25 лет успевают посмотреть в дороге 3 - 4 видео длительностью до 3 минут каждое. У школьников на просмотр видео, социальных сетей, мессенджеров и музыкальных сервисов (Apple Music, «Яндекс.Музыка») суммарно уходит 73% трафика, у студентов - только 60%.

Абоненты старше 25 лет чаще изучают в метро новости - как в лентах «ВКонтакте» и Facebook, так и в приложениях новостных порталов. Более 50% «взрослых» пассажиров в дороге уделяют чтению новостей не менее 10 минут - время, за которое можно доехать, например, от станции «Гарина-Михайловского» до «Золотой нивы». Еще четверть абонентов в метро читают книги с помощью специальных приложений, в том числе с помощью сервиса MTS Books. Время, за которое можно проехать Новосибирское метро по основной ветке от «Заельцовской» до «Площади Маркса», составляет порядка 15 минут. В пути от конечной до конечной можно посмотреть от 3 до 5 клипов на YouTube, прочитать 7 самых важных новостей про Новосибирск из топа «Яндекса» или пролистать около 200 постов в социальных сетях.

За год (январь, 2019) интернет-трафик в метрополитене Новосибирска удвоился по сравнению с январем 2018 года. Число голосовых вызовов, которые новосибирцы и гости города совершают из подземки, выросло почти в 1,5 раза. Самой «качающей» стала станция метро «Площадь Ленина» - ее пассажиры скачали треть от общего интернет-трафика, потребленного в 2018 году на территории всех станций метрополитена. Что неудивительно - на эту станцию спешат студенты таких вузов, как НГМУ, НТИ, НГУЭУ, НГУАДИ, НГАУ и др.

В 1,7 раза за год вырос мобильный интернет-трафик абонентов МТС также на станциях и перегонах вблизи других студенческих кластеров - «Октябрьская» и «Студенческая», через которые можно добраться до крупных новосибирских вузов (НГТУ, СибУПК, НГАСУ, СибГУТИ и др.).

На рост трафика в метрополитене повлияло также появление сигнала мобильного интернета в тоннелях метрополитена. За счет этого 7 перегонов между станциями «Площадь Маркса» и «Заельцовская» сейчас генерируют на 45% больший объем трафика, чем годом ранее.

На рост трафика также повлияла и популярность подземного вида транспорта у новосибирцев: количество пассажиров, перевезенных метрополитеном в 2018 году, составило 83 миллиона человек. В 2017 году показатель составлял 80,3 миллиона человек.

Сеть МТС появилась в Новосибирском метро в 2002 году, обеспечив пассажиров связью на всех станциях. Скоростной интернет доступен также по всей линии станций метрополитена.

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