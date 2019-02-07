Безответственные строители вновь обесточили поселок Мошково

Несмотря на неоднократные предупреждения и регулярное размещение информации об авариях на объектах электросетевого хозяйства вследствие повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи строительной техникой и механизмами, специалисты АО «РЭС» продолжают фиксировать факты механических повреждений объектов электросетевого хозяйства.

Не успели закончиться новогодние каникулы, как статистика отключений электроснабжения по вине производителей работ пополнилась очередным случаем. Причем нарушение электроснабжения потребителей произошло в том же райцентре и по вине того же подрядчика, о которых АО «РЭС» сообщало совсем недавно!

12 января 2019 года стали поступать жалобы на отсутствие электроснабжения от жителей райцентра Мошково. Выехавшая на осмотр оперативно-выездная бригада Мошковского РЭС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» обнаружила, что недалеко от подстанции строительной организацией производились земляные работы, которые привели к повреждению кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ. В результате без электроснабжения остались около тысячи жителей и ряд социально значимых объектов райцентра Мошково Новосибирской области.

В ходе расследования обстоятельств и причин аварии выяснилось, что подрядная организация, осуществляющая земляные работы, уже неоднократно нарушала правила проведения работ в охранных зонах линий электропередачи. По вине данной организации жители и социально значимые объекты поселка не раз оставались без электроснабжения.

.

По всем фактам безответственной организации работ в администрацию Мошковского района Новосибирской области были направлены обращения со стороны АО «РЭС». На этот раз, учитывая многократные нарушения со стороны горе-строителей, специалисты Общества подали заявление в органы внутренних дел для привлечения виновных к ответственности. Возможно, вмешательство правоохранителей позволит прекратить череду инцидентов с повреждением объектов электросетевого хозяйства, которые сказываются на нормальном электроснабжении поселка Мошково.

Но причиной порыва линий электропередач помимо безответственных «копателей» становятся еще и несознательные водители. В том же Мошковском районе 6 февраля 2019 года почти 2,5 тысячи человек, а также социально значимые объекты остались без электроснабжения по вине водителя неустановленного транспортного средства, который, проезжая между опорами воздушной линии 6 кВ, оборвал провода.

Во всех упомянутых случаях, произошедших в Мошковском районе, благодаря оперативной и слаженной работе бригад филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» удалось ликвидировать последствия и восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Но стоит отметить, что на восстановление электроснабжения затрачиваются достаточно большие средства и человеческие ресурсы. Нередко для устранения последствий аварийных отключений, вызванных повреждением линий электропередачи, оперативно-выездным и ремонтным бригадам приходится добираться в труднодоступные места с использованием техники повышенной проходимости. Все это, безусловно, влияет на общее время устранения повреждений.

.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. Для получения решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в пункт обслуживания клиентов соответствующего филиала АО «РЭС».

Помните, что порыв проводов воздушных линий либо механические повреждения кабеля приводят к аварийным отключениям потребителей, в том числе социально значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. А значит, последствия несанкционированных действий в охранных зонах ЛЭП касаются всех без исключения потребителей Новосибирской области.

Обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери электрощитовых, трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о возникшей аварии по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции.

Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» и телефон доверия (383) 289-41-00 работают круглосуточно.