В 2018 году число сибирских пользователей портала «Госуслуги» превысило 8,7 миллиона

Зарегистрированные на портале граждане получили более 7,4 миллиона государственных услуг. Для сравнения, в 2017 году эта цифра была меньше в два раза и составляла 3,4 миллиона.

Миллионный рубеж по числу электронных граждан превышен в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях, а также в Красноярском и Алтайском краях. Лидерами всероссийского рейтинга регионов по доле зарегистрированных на портале «Госуслуги» граждан в 2018 году стали Республики Алтай и Тыва, которые занимают, соответственно, 3-ю и 4-ю строчки. В этих субъектах больше 80 процентов населения в возрасте старше 14 лет имеет учетную запись на www.gosuslugi.ru и пользуются сервисами электронного правительства.

- В рамках проекта Минкомсвязи РФ «Мультирегиональность» «Ростелеком» и «РТлабс» с 2017 года начали переводить региональные сайты госуслуг на общий ресурс, - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. - Теперь сибирским пользователям на главной странице портала www.gosuslugi.ru доступны все виды электронных государственных услуг: федеральные, региональные и муниципальные. Благодаря принципу единого окна онлайн-сервис стал гораздо удобнее для граждан. В результате увеличилось количество пользователей и популярность портала «Госуслуги». В настоящее время в проекте участвуют все субъекты Сибирского федерального округа, кроме Красноярского края.

Наиболее активными пользователями портала в 2018 году были жители Новосибирской области, которые сделали около 1,5 миллиона запросов на государственные услуги. Почти 946 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом в Республике Бурятия. На третьем месте по количеству полученных госуслуг - 907 тысяч - кузбассовцы.

Самой популярной услугой среди сибирских пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России - граждане совершили более 1,7 миллиона запросов. Больше всего таких заявок было сделано жителями Новосибирской области - 320 тысяч.

Регистрация транспортных средств - вторая по популярности услуга у сибиряков. На портале ею воспользовались свыше 550 тысяч раз. Здесь лидировали жители Кемеровской области, которые получили почти 105 тысяч таких услуг. В числе наиболее востребованных онлайн-сервисов электронного правительства - проверка очередности в детский сад, регистрация граждан по месту жительства. В год выборов президента и региональных властей среди пользователей портала «Госуслуги» была востребована также услуга о включении в список избирателей по месту нахождения.

Объем платежей, выполненных сибирскими пользователями электронных госуслуг в 2018 году, почти в два раза превысил показатели прошлого года и составил 5,2 миллиарда рублей. В 2017 году этот показатель равнялся 2,7 миллиарда.

В 2018 году пользователи портала «Госуслуги» уплатили госпошлины почти на 2,2 миллиарда рублей, налоговые задолженности - чуть более чем на 1,8 миллиарда рублей. Сумма погашенных штрафов за этот период составила 737 миллионов рублей, а судебных задолженностей - свыше 500 миллионов рублей.

Сервисом «Мультиоплата», позволяющим единым платежом погасить сразу несколько автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей, в 2018 году граждане воспользовались более 570 тысяч раз. Общая сумма мультиплатежей превысила 920 миллионов рублей. Для сравнения, в декабре 2017 года, когда сервис только был реализован, эта цифра была меньше почти в 7 раз и составляла 135 миллионов рублей.