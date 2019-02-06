2019-02-06T13:32:43+03:00
Общество

Пивоваренная компания «Балтика» увеличила объемы продаж и внесла существенный вклад в благополучие общества

В 2018 году российский рынок пива вырос впервые за последние 11 лет
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Штаб-квартира «Пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге.Штаб-квартира «Пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге.
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Лидерские позиции на пивном рынке Новосибирской области по итогам 2018 года занимает бренд «Балтика», доля которого увеличилась на 5,6%* по сравнению с 2017 годом. Также компания «Балтика» с долей 24,5%* подтвердила лидерство в наиболее растущем канале современной торговли (Modern Trade) в регионе.

В условиях жесткого регулирования пивоваренной отрасли филиал «Балтика-Новосибирск» стал одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, перечислив по итогам 2018 года 4,6 миллиарда рублей акцизов в региональный бюджет.

Основные инвестиции, касающиеся развития филиала «Балтика-Новосибирск», были направлены на проект строительства собственных очистных сооружений сточных вод.

Итоги работы в 2018 году.

Итоги работы в 2018 году.

На протяжении всего 2018 года компания обеспечивала достойные рабочие места более чем для 9200 сотрудников по всей стране. Общий объем налоговых отчислений в бюджет РФ составил 61,5 миллиарда рублей. Объем средств, направленных «Балтикой» на благотворительность, вырос более чем на 40%.

Яцек Пастушка, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа:

- В 2018 году «Балтика» добилась высоких результатов, характеризующих лидера отрасли. В соответствии с поставленными планами мы увеличили объемы и выручку от продаж, а также выручку на литр продукции. Это позволило нам инвестировать в развитие сильного портфеля брендов. Мы готовы предложить свои идеи, направленные на усовершенствование нормативно-правовой базы. Это позволит «Балтике» и другим игрокам пивного рынка успешно развиваться в дальнейшем и приносить пользу обществу.

Производственный цех «Пивоваренной компании «Балтика» в Новосибирске.

Производственный цех «Пивоваренной компании «Балтика» в Новосибирске.

Итоги социально-экономической деятельности компании за 2018 год показывают, что пивоваренная компания «Балтика» является бесспорным лидером российского рынка и флагманом отраслевой бизнес-среды. Философия компании, оптимальное управление бизнес-процессами, реализуемый комплекс экономических и социальных проектов, внедрение инноваций, инвестиции в развитие бизнеса, высокий уровень вовлеченности сотрудников в процесс - все это обеспечивает твердые лидирующие позиции и стабильное динамичное развитие ведущей пивоваренной компании России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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