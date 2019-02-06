2019-02-06T08:10:27+03:00
Общество

Первые 200 работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров

Более 200 работ региональных журналистов и блогеров поступило на конкурс «Вместе в цифровое будущее»
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Одной из первых заявку на участие подала обозреватель делового интернет-журнала «НГС. Бизнес» Мария Тищенко из Новосибирска.Одной из первых заявку на участие подала обозреватель делового интернет-журнала «НГС. Бизнес» Мария Тищенко из Новосибирска.
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Более 200 работ региональных журналистов и блогеров поступило на конкурс «Вместе в цифровое будущее», объявленный «Ростелекомом» в середине января. В этом году он проводится в партнерстве с ведущим поставщиком информационно-коммуникационных технологий - компанией Ericsson.

Одной из первых заявку на участие подала обозреватель делового интернет-журнала «НГС. Бизнес» Мария Тищенко из Новосибирска.

- Я участвую в конкурсе второй раз, - рассказала Мария. - Несмотря на то, что в прошлом году победить не удалось, впечатление от конкурса осталось хорошее. После подведения региональных итогов компания пригласила участников на встречу с директором макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома» Николаем Зениным. Было интересно пообщаться и узнать о планах оператора и новых трендах на рынке, современных цифровых технологиях и о том, как изменится в ближайшем будущем наша жизнь.

Традиционно конкурс проводится для представителей различных категорий региональных СМИ по четырем направлениям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». В этом году участники могут дополнительно заявиться в двух специальных номинациях: «5G - платформа новых возможностей» от компании Ericsson и «Биометрия - путь к цифровой идентичности» от «Ростелекома».

Журналисты и блогеры могут подать на конкурс (smi.rt.ru) материалы, опубликованные в СМИ и блогосфере с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно.

Итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» будут подведены в апреле 2019 года, а федерального - в июне. Победители посетят штаб-квартиру компании Ericsson.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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