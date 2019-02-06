Изобретатель военной техники рассказал о тайной награде и премии в две зарплаты

Тогда это было секретной информацией, сейчас печати сняты. Побывав в гостях у инженера, мы узнали, как он живет сегодня, чем увлекается.

Виталий Вениаминович даже жене своей не мог рассказывать подробности своей инженерной работы - разрешены были только общие фразы. Сейчас о созданной его рабочей группой радиолокационной станции говорить можно, известно практически все, есть даже отдельные статьи в энциклопедиях. Станция входила в зенитно-ракетный комплекс С-300, стала уникальным изобретением для страны: локатор был установлен на танковое шасси, здесь же располагалась вся необходимая аппаратура, в результате удалось создать полностью автономную передвигающуюся станцию. За это изобретение группа инженеров получила Ленинскую премию, общая сумма приличная - 10 тысяч рублей, но, когда поделили наградные на всех, Виталию Вениминовичу досталась 1 тысяча Рублей - не так много, но все равно приятно. В дополнение к этому выдали диплом и золотой знак.

- Премию я получал вместе с Будкером (но он, конечно, за свои разработки) из рук Лаврентьева. Вручение было закрытое, на это мероприятие не принято было приглашать много людей, так как наши работы были секретные, - вспоминает Виталий Вениаминович.

22 декабря инженер отметил свое 90-летие. Сибиряк с живым взглядом сохранил острый ум, любит меткое слово. В углу зала стоит велотренажер, на нем инженер не занимается только последние два года, говорит, «уже не хватает прыти». Но прогулки на свежем воздухе по 40 минут в день никто не отменял. Виталий Вениаминович сквозь годы пронес любовь к технике, он пользуется смарт-часами, слушает музыку на современной аппаратуре. Что интересно - пишет книги, причем работает на новом современном компьютере.

- Сегодня по-другому писать нельзя, ведь что-то нужно исправить, удалить, зачеркнуть - на компьютере это очень удобно, - объсняет Виталий Вениаминович.

Одна из книг сибиряка называется «Осколки памяти» - это очерки из жизни. Другая - «Творцы оборонной техники Новосибирской области».

- Вторую книгу я задумал, чтобы рассказать о тех людях, которые делали серьезные, важные вещи, работали на оборону страны, но в то время говорить о них было нельзя. Нам говорили: «Секретно даже то, что вы занимаетесь такой работой, чтобы шпионы не могли к вам подобраться», - рассказывает сибиряк.

Поздравить с юбилеем Виталия Вениминовича пожелали многие горожане% друзья звонили, заходили в гости, представители ТОС, соседи говорили приятные слова. С подарком и тортом зашел депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Кальченко.

- Желаю крепкого сибирского здоровья! Вы много сделали как для нашего города, так и для обороноспособности всего государства. Зенитно-ракетный комплекс Л300 не только тогда устрашал врага, но и сегодня его современное поколение - С400 «Триумф» - делает наше небо безопасным. Благодарим за честный труд!

На округе депутата налажена работа с долгожителями, ветеранами. О юбилярах, днях рождения сообщают сотрудники ТОС, старшие по домам. Причем в приемной депутата занимаются не только поздравлениями. Часто бывает так, что пожилым людям нужна реальная помощь, иногда физическая, иногда материальная. Сергей Кальченко реагирует на все обращения и вместе со своими помощниками и общественностью старается решить все проблемы.

Афоризмы Виталия Райзберга

Большая слабость может быть действительно большой силы.

Непоставленные задачи не решаются.

Оптимист думает, что возможности могут вырасти, а потребности не изменятся, а пессимист - наоборот.

Не можешь иметь, что любишь, люби, что имеешь.

Рождаются одним путем, а уходят - разными.