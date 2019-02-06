Повестка дня 32-й сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Большой зал мэрии города Новосибирска, 2-й этаж
1. Об отчете о результатах деятельности мэра города Новосибирска и мэрии города Новосибирска в 2018 году
2. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый Решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)
3. Об отчете начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску за 2018 год
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений во второй абзац части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»
5. Об изменении состава постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и внесении изменений в Решение Совета депутатов города Новосибирска от 30.09.2015 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»
6. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2019 год, утвержденный Решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 740
7. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. АСАНЦЕВ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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