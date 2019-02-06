Депутат Совета депутатов города Новосибирска предложила жителям самим распределять деньги на благоустройство

Большинство обращений жителей Волочаевского жилмассива к депутату Совета депутатов города Новосибирска Екатерине Митряшиной связано с благоустройством дворов. Микрорайону уже более 40 лет, соответственно и детские площадки, и дорожки, и прочие элементы дворов имеют достаточно удручающий внешний вид.

Чтобы налаживать работу с горожанами и поэтапно восстанавливать жилую среду начиная с самых «горячих точек», на округе был создан комитет по благоустройству, или сокращенно КомБлаг. В состав группы входят представители ТОС «Волочаевский», старшие по домам и просто активные жители района. Работа комитета началась в 2017 году со встреч жителей, тогда в совет входили представители 21 дома, с тех пор состав постоянно расширяется.

В начале 2019 года КомБлаг во главе с депутатом Екатериной Митряшиной подвел итоги прошлого года. Из средств на обращения граждан к депутатам реализовано 23 проекта.

Всего на благоустройство дворов, вошедших в КомБлаг, было выделено 2,3 миллиона рублей. На эти деньги были отремонтированы и построены новые лестничные спуски, проезды, оборудованы ограждения газонов, построены подпорная стенка у дома № 15/2 по Гусинобродскому шоссе и линия освещения по проезду Тальвего, проведена санитарная обрезка деревьев, установлены детские городки и спортивные тренажеры, лавочки, урны и декоративные вазоны для цветов. Кроме того, в рамках акции «Песочница», посвященной 125-летию Новосибирска, в 138 дворов было завезено 125 тонн песка района. И это тоже далеко не все.

Екатерина Митряшина.

- Придуманный нами подход разумен: мы тратим средства на то, что на самом деле необходимо людям. К примеру, по программе во дворе ставят детский городок, а малышей в доме вообще нет, нужна большая спортивная площадка. Мы же слушаем людей, избирателей, наших жителей: какие у них потребности, что их волнует, - и тратим денежные средства именно по запросам, - рассказывает о системе работы КомБлага Екатерина Митряшина. - Сначала встречи проходят только с жителями, потом все вопросы прорабатываем с администрацией Дзержинского района, управляющими компаниями, работаем достаточно плотно, решаем разные технические моменты. К примеру, в частном секторе не всегда можем установить детские площадки из-за коммунальных сетей, узости улиц, близости склонов, опасных для подвижных игр. Находим подходящие места для размещения площадок, подбираем приемлемые варианты игровых форм, не требующих большого пространства.

Жителям такая схема работы пришлась по душе. Людмила Новикова, уполномоченная по дому № 17 по Гусинобродскому шоссе, рассказала о своем дворе:

- В прошлом году благодаря работе КомБлага обновили детский городок, получили новые качели, обзавелись вазонами для цветов. Каков будет проект этого года - решим все вместе, обсудим советом дома, поговорим с жителями. Задумки есть! Приезжайте к концу лета - своими глазами увидите!