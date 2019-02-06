Строительство поликлиник и реформу ЖКХ взять под контроль

ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ

Главным событием 38-й сессии стал отчет главы региона о работе правительства и итогах 2018 года. Подробный доклад вместил в себя все основные показатели по экономике, аграрному, промышленному секторам, а также охватил вопросы реализации национальных проектов и планы на будущее.

Рост отмечен по линии промышленного производства - 2,9%, по добыче полезных ископаемых - 30%, также на 5,2% увеличился оборот розничной торговли. При этом средняя зарплата в регионе тоже выросла - на 8,1% и составила 34 339 рублей.

Помимо этого, важным акцентом стало принятое решение об увеличении бюджетной самостоятельности районов области и городских округов - депутаты Законодательного собрания ранее одобрили соответствующий закон.

Еще один важный итог года - положительный результат Национального инвестиционного рейтинга. Новосибирская область вошла в двадцатку лучших регионов, поднявшись вверх сразу на 8 позиций.

На развитие агропромышленного комплекса было направлено 10 миллиардов рублей. На строительство объектов социально-культурной сферы - около 6 миллиардов. За год в области было построено 40 социальных объектов. Губернатор отметил, что хорошие результаты года - это в том числе итог плодотворной совместной работы с депутатами на сессиях и в районах.

Детальный отчет губернатора не вызвал вопросов, но парламентарии озвучили ряд предложений. Заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Ильенко во время обсуждения отчета обратил внимание губернатора на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в регионе и поликлиник в Новосибирске. Он попросил взять на контроль эту тему.

- В связи с ростом новых микрорайонов семи поликлиник, строительство которых планируется начать в 2019 году, недостаточно, - считает законодатель.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко отметил благополучный переход региона на новую систему обращения с отходами, однако высказал озабоченность возможным появлением чрезмерно больших платежей в многодетных семьях. Также депутат предложил перейти на дифференцированную систему нормативов по мусору для жителей сел и деревень, где жители не производят большого количества отходов. Андрей Травников отметил, что в решении ситуации с коммунальными платежами в многодетных семьях должны работать существующие меры социальной защиты, но необходимо усилить информирование жителей по данному вопросу. Также губернатор откликнулся на предложение внести корректировки по нормативу.

- Сегодняшний отчет - это вершина айсберга, ему предшествовала огромная работа во фракциях, в комитетах, - прокомментировал отчет губернатора председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. - На сессии в большинстве своем звучали предложения о том, что проконтролировать, на что обратить внимание. Это показатель хорошей совместной работы Законодательного собрания и исполнительной власти.

РЕШЕН ВОПРОС ПОСЕЛКА САДОВЫЙ

На сессии также единогласно был согласован вопрос о передаче участков Станционного сельсовета из региональной собственности - в муниципальную, что позволит решить проблему льготников, строящих дома в поселке Садовый. Смена статуса земель даст возможность возводить на них социальную инфраструктуру и благоустраивать территорию.

Кроме того, в ходе прошедшей сессии депутаты определились с кандидатурой на пост уполномоченного по правам предпринимателей. Большинством голосов (63 из 67) парламентарии поддержали Николая Мамулата - экс-депутата регионального парламента, директора по экономике ООО «Миг». Конкуренцию ему составила Наталья Пинигина, в прошлом юрисконсульт, а в настоящем директор по правовым и имущественным вопросам.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, комментируя позицию депутатов, отметил, что к должности бизнес-омбудсмена предъявляются строгие требования, она предполагет высокий уровень ответственности.

- Мы выбираем руководителя, а не юриста, - заявил Андрей Шимкив.

Отвечая на вопрос: «Станет ли Николай Мамулат работать в качестве бизнес-омбудсмена эффективно?», председатель регионального парламента отметил:

- Станет. Если нет - переизберем.