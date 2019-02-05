«Не в интересах государства»: в Эстонии выступили против «Тотального диктанта», назвав его «российским влиянием»

Вокруг «Тотального диктанта» — новый скандал. Вот уже второй год акция, которую придумали в Новосибирске, выбирает так называемую столицу мероприятия. То есть тот город, куда приедет автор диктанта, и продиктует его аудитории. Впервые это должно произойти за рубежом, столицей по голосованию жюри стал эстонский Таллин.

— Сначала этот город прошел в пятерку финалистов по голосованию интернет-пользователей, а затем его выбрали члены жюри, которые оценивали столицу по пяти критериям, — прокомментировала на Радио «Комсомольская правда» идеолог акции Ольга Ребковец.

Эстония не первый год участвует в акции, там на диктант приходят более 2 тысяч человек. Именно поэтому Таллину решили отдать первое место.

- Для русскоязычного сообщества, проживающего за рубежом, Тотальный диктант — возможность не только вспомнить правила, но и обратиться к своей истории, корням, родному языку. Это большая честь для команды Таллина представлять проект на мировом уровне, — обрадовалась решению координатор столицы Тотального диктанта — 2019 Яна Калинистова.

В акции ежегодно участвуют в том числе иностранцы.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Но не обрадовались прибалтийские чиновники. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от «Тотального диктанта», запретить акцию, поскольку эстонский ему нравится больше русского. О своем отношении он написал в фейсбуке.

— Эта не та новость, которая должна вызывать у нас радость, акция вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия русским языком, — заявил Урма Рейнсал.

Далее речь идет о том, что за диктантом кроются происки Кремля и «мягкая сила Путина».

— Это мероприятие исходит не из филологических, а из политических мотивов, и в такой форме оно несет идеологическую символическую ценность, которая не соответствует интересам Эстонии, — считает прибалт, добавляя, что эстонская система образования должна выбрать английский язык в качестве иностранного, а не русский.

Комментаторы уже отреагировали на заявление прибалта.Фото: СОЦСЕТИ

На родине акции в Новосибирске — на слова эстонского чиновника отреагировал мэр Анатолий Локоть.

— Удивлен подобным инициативам наших прибалтийских соседей, которые звучат на государственном уровне, — говорит градоначальник. — Это крайне радикальное высказывание. Русский язык традиционно присутствует во всех сферах прибалтийских республик. Эстония — многонациональная страна, до начала XX века не имела своей государственности, и решающую роль в создании государства сыграла РСФСР. Сегодняшние гонения со стороны представителя правительства Эстонии вызваны желанием реализовать сиюминутные политические интересы. Скажи что-нибудь подобное российский чиновник, то это приравняли бы к военным действиям. Мы в Новосибирске с уважением относимся ко всем, вне зависимости от национальной принадлежности. В городе живут представители более 120 национальностей. И мы считаем, что это нормальное явление, которое обогащает нашу культуру. Представили всех народов в нашем городе могут свободно общаться на своем языке, в том числе, и эстонцы.

«Тотальный диктант» родом из Новосибирска и мы гордимся этим! Русский язык объединяет людей по всему миру, о чем свидетельствует международное признание нашей акции.

Добавив, что в 2018 году диктант написали более 227 тысяч человек в 76 странах мира. В акции традиционно принимают участие полярники, космонавты и звезды шоу-бизнеса.

— Лично я свободно сделал это в Пекине и никто из руководства Китая не видел в этом никакой угрозы и не пытался помешать, — признался о написании диктанта в прошлом году Анатолий Локоть. — Симптоматично, что против проведения «Тотального диктанта» в Таллине выступил министр юстиции, который отвечает за правовые отношения. Чего нам ожидать в дальнейшем? Запрета на использование русского языка на территории Эстонии?

СПРАВКА «КП»

Тотальный диктант— ежегодная акция для всех желающих по написанию диктанта на русском языке. Акция зародилась в 2004 году в Новосибирском государственном университете. За она приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках мира. Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В этом году текст напишет и прочитает Павел Басинский — российский писатель, литературовед и критик.