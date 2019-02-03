«Поставь мне папу молодого»: Владимир Пресняков рассказал об отношениях со своим младшим сыном

Владимир Пресняков объезжает с гастролями Россию. Уже совсем скоро у него состоится концерт в Новосибирске. Накануне выступления артист дал интервью корреспондентам «КП».

— Вы — представитель музыкальной династии. Как удается детям унаследовать талант? Это врожденное? Или результат труда? Ваш папа побуждал Вас к занятиям музыкой? А Вы — старшего сына? А младшему будете прививать интерес к вокалу? Или уже это делаете?

— Так складывается в нашей семье и, кажется, это неизбежно (смеется). Думаю, это потому, что родители привили нам любовь к музыке своим примером. И я надеюсь, что и для наших детей будет так же. Потому что самое главное — не побудить к занятиям, а привить любовь к делу. Сейчас у Никитона своя рок-группа, он снимается очень крутые ролики, и у него это круто получается! Тема постоянно напевает песни. Часто говорит: «Поставь мне папу молодого». Петрович, например, хочет научить играть его на саксофоне.

— А сколько времени проводите с семьей? Можно ли утверждать, что артисты обделены общением с близкими из-за гастролей?

— С Тусей мы часто выступаем вместе, поэтому проводим время вместе и на работе. Я стараюсь как можно больше времени проводить с семьей, с Темой. Как только заканчивается какой-то концерт, я сразу же мчусь домой к моему маленькому бобику, который для меня все значит, к моей жене. Это невероятное счастье.

— Ваш тур посвящен 50-летнему юбилею, а не за горами и следующий День рождения. А как Вы обычно День рождения отмечаете? Где? В какой компании?

— В прошлом году в мой день рождения состоялся сам концерт, после которого мы отмечали с моими близкими и друзьями. Для меня важно разделить этот день с любимыми людьми.

— Смотрите ли Вы новогодние шоу по телевизору? Если да, то какие предпочитаете? Каким, вообще, должно быть музыкальное шоу, чтобы оно понравилось большинству зрителей? Как считаете, стоило бы вернуть и продолжить «Старые песни о главном»? Какую песню сейчас Вы охотно спели бы в таком проекте?

— В Новый год я всегда работаю, поэтому нет возможности смотреть шоу по телевизору. Но потом мы с Наташей с удовольствием находим эфиры в Интернете и смотрим. Мне очень близок формат передачи «Старые песни о главном», так как эту программу создавали мои друзья. С удовольствием бы поучаствовал.

— Мы, зрители, видим артистов в их образе, в определенной роли. Для многих известные люди иначе открывались в реалити-шоу «Последний герой». Там, казалось, люди — такие, какие они есть. Это так? В этом проекте участники были сами собой, или тоже играли свои роли? Правда, что часть своего выигрыша Вы отдали Елене Перовой? Если да, то почему решили это сделать? С кем-то из участников «Последнего героя» сейчас поддерживаете связь?

— Конечно, такой формат проекта даже и не подразумевает неискренности, потому что все эти испытания и задания требовали большой эмоциональной и физической отдачи. Поэтому там мы все были настоящими. Да, выигрыш я разделил с Леной Перовой, она собиралась записывать альбом. Не скажу, что постоянно поддерживаем связь, но если где-то пересекаемся, то общаемся на очень приятельской ноте.

— Как относитесь к современным кумирам молодежи? Оксимирон, Элджей… Что можете сказать об их творчестве?

— Мода меняется, маятник качается туда-сюда. Сейчас, конечно, за ними многое стоит. За ними то, что происходит в жизни сейчас. Но нельзя скидывать с рельс тех людей, которые играют классную, но другую музыку. Антон Беляев, допустим, или «Би-2», которые до сих пор звучат очень круто.

— Кто — Ваши самые популярные собеседники в мессенджерах? Семья? А кто еще? Кто те люди, которые запросто могут прислать Вам прикольную гифку, видео, которым Вы отправляете сообщения?

— Да, в основном это семья, близкие друзья и коллеги.

— Что вас связывает с Новосибирском? Пару лет назад вы приняли участие в съемках клипа молодой новосибирской группы, которая написала песню «Как Владимир Пресняков», поддерживаете ли вы ребят сейчас и следите за их творчеством? Что нужно сделать молодым музыкантам, чтобы заинтересовать и получить поддержку известного артиста?

— В Новосибирск приеду с удовольствием. Да, конечно, я знаю эту группу и этих ребят. Мне очень понравилась их песня, и клип получился очень веселым. Я думаю, чтобы заинтересовать кого-то своим творчество, другого музыканта или публику в целом, нужно быть искренним и по-настоящему любить то, что ты делаешь.

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ

50. ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР

6 февраля, ДКЖ (Новосибирск), начало в 19:00