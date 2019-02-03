«Как слышно сейчас? Разрешите снижение и возврат»: самолет «Новосибирск-Камрань» вернулся в Сибирь из-за разгерметизации

В Новосибирске в ночь на 2 февраля трещали морозы ниже -40. Для многих была мечта экстренно эвакуироваться из Сибири, а у некоторых даже билеты в теплый Вьетнам. Пассажиры Boeing 757 чартерного рейса авиакомпании Royal Flight уже представляли, как попивают кокосовый сок, развалившись в шезлонгах. Но из полудремы их вывел голос командира с заявлением: возвращаемся обратно, в Новосибирск. Вернул с небес на землю в прямом смысле слова.

Оказалось, что уже после 20 минут взлета экипаж увидел сигнал о неполадках. В самолете сработала сигнализация о разгермитизации салона. Переговоры диспетчера и пилотов попали в интернет, их выложили споттеры.

Через 20 минут после взлета экипаж доложил диспетчеру в Новосибирске, сработало предупреждение о разгерметизации.

— Как слышно сейчас? Разрешите снижение и возврат, — просит пилот диспетчера.

— А еще раз причину укажите? — уточняют в аэропорту «Толмачево».

— Сработала разгермитизация кабины, — отвечает пилот.

«Разрешите снижение и возврат»: самолет «Новосибирск-Камрань» вернулся в Сибирь из-за разгерметизации 00:00 00:00

Борт в итоге взял обратный курс в новосибирский аэропорт «Толмачево», где благополучно совершил посадку.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России сказали, что им еще предстоит разобрать этот случай, уже проводится проверка.

- На борту находилось 243 пасссажира, из них 8 детей, а также 7 членов экипажа. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал, - прокомментировала «КП»-Новосибирск» Наталия Яковлева, старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России.

Пассажиры около трех часов прождали нового самолета в зале ожидания, после чего их пересадили на другой Boeing 757, который все-таки вывез людей в лето.

Напомним, это не первое ЧП с новосибирским самолетом на этих выходных. Ранее рейс из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за сильного ветра. Пассажиры сняли щекотящее нервы видео, как борт пытаются посадить, но уходят на запасной аэродром.