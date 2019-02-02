Куда сходить 14 февраля 2019 года в Новосибирске: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Уже меньше двух недель осталось до одного из самых романтичных праздников - Дня святого Валентина, и пора решать, куда сходить 14 февраля 2019 года в Новосибирске. Корреспонденты «Комсомолки» составили подборку мероприятий, где сибиряки могут провести праздник.

Предложение вашей девушке сделает… дельфин

Дайверы спустятся в аквариумы в 14.30. Фото: предоставлено центром океанографии и морской биологии «Дельфиния»

В «Дельфинии» для влюбленных романтическую атмосферу начнут создавать еще днем: в 14.30 в аквариум к рыбам спустятся дайверы, в руках у которых будут таблички с цитатами о любви. Цена билетов в океанариум в будни: 400 рублей с человека.

- А вечером в холле мы приглушим свет и зажжем свечи, правда, точное время мы пока не определили. Но специального романтического шоу в этот день не будет, - рассказали в «Дельфинии».

Есть для влюбленных и еще одна услуга: предложение вашей девушке может сделать дельфин. Точнее, он принесет ей коробку с колечком. Романтический сюрприз могут сделать второй половинке те, кто в этот день будет плавать с дельфинами (15 - 20 минут плавания стоят 2500 рублей с человека). Плюс еще 5000 рублей нужно будет заплатить за то, что дельфин принесет кольцо.

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», ост. «Зоопарк», ул. Жуковского, 100/4, тел. 8-800-100-89-88.

Сердце из сотен окон

Сердце на стене отеля загорится вечером в День всех влюбленных.Фото: Влад КОМЯКОВ

В отеле AZIMUT уже в четвертый раз пройдет романтичный флешмоб: светящиеся окна будут представлять собой огромное сердце.

- Гости с удовольствием соглашаются погасить свет в окнах своих номеров и фотографируются на фоне сердца на улице, - говорят в отеле.

Ориентировочно флешмоб состоится в 20.00, но время может измениться, поэтому перед праздником лучше позвонить в отель и уточнить.

Отель AZIMUT, ост. «Театр «Красный факел», ул. Ленина, 21, тел. (383) 217-69-70.

Послушаем Queen и Beatles

Ансамбль «Новосибирская камерата» переиграет рок-легенды. Фото: phil-nsk.ru

Ваша вторая половинка любит музыку? Тогда обязательно сходите на концерт «#богемскаяРапсодия».

- В программе все самое-самое романтичное - от Queen и Beatles до Моцарта и Пьяццоллы, - описывают в филармонии. - Исполнит любимые мелодии ансамбль «Новосибирская камерата».

Концерт «#богемскаяРапсодия» (12+).

Новосибирская филармония, ст. м. «Площадь Ленина», Красный пр-т, 32, тел.: (383) 223-41-41, 222-15-11.

14 февраля, начало в 19.00.

Цена билетов: от 350 до 850 руб.

Танцевальные «Истории любви»

Повеселиться в клубе - отличная идея провести праздник. Фото: nsk.maximilians.ru

14 февраля в клубном ресторане «Максимилианс» готовят сюрприз для всех влюбленных - праздничную вечеринку «Истории любви».

- Гости смогут насладиться живой музыкой и потанцевать, также предусмотрены конкурсы, атмосфера поможет создать романтическое настроение, - уверены в клубе. - Депозит за столик - 500 рублей - нужно внести заранее, приехав в клуб или забронировав столик на сайте.

Вечеринка «Истории любви» (18+).

Клубный ресторан-пивоварня «Максимилианс», ост. «Холодильная», ул. Дуси Ковальчук, 1/1, тел. (383) 285-88-84.

14 февраля, начало в 20.00.

Цена билетов: 200 руб.

Снежный уик-энд

Для любителей активного отдыха поездка в Шерегеш - отличный вариант.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы предпочитаете активный отдых? Тогда отправляйтесь на выходные в Шерегеш! Именно 14 февраля можно поехать в автобусный тур из Новосибирска и оказаться в горах и покататься на сноуборде.

- Остались только путевки за 7300 рублей, куда входит проживание в двухместном номере, вход в клуб, бесплатный урок катания для новичков, - перечисляют в MAХ-BUS.

Выезд:

- 14 февраля в 21.00 от гостиницы «Золотая Долина» (Академгородок), в 21.40 - ул. Советская, 18 (остановка напротив «Кузины»);

- 14 февраля в 23.00 от гостиницы «Золотая Долина» (Академгородок), в 23.40 - ул. Советская, 18 (остановка напротив «Кузины»).

Обратно оба автобуса отправятся 17 февраля в 19.00 от гостиницы «Айс».

«Валентинов день» отметят в «Старом доме»

Спектакль расскажет о необычном любовном треугольнике. Фото: https://old-house.ru

Спектакль «Валентинов день» - это продолжение пьесы Михаила Рощина «Валентин и Валентина», которая была написана почти полвека назад. Когда-то трое героев - Валентина, Катя и Валентин - не смогли разобраться в своих чувствах. И их история продолжается спустя много лет. А чем она закончится, узнаете, если придете на спектакль!

Спектакль «Валентинов день» (16+).

Театр «Старый дом», ст. м. «Речной вокзал», ул. Большевистская, 45, тел. (383) 266-25-92.

Лысая звезда «Голоса» отметит День всех влюбленных с сибиряками

Наргиз в праздник приедет в Сибирь.Фото: Марат МУЛЮКОВ

Наргиз Закирова - самая экстравагантная звезда шоу «Голос». Пусть лысая певица и не победила, но зато запомнилась зрителям песнями и неординарной внешностью. В любви у певицы все складывается не очень гладко: не так давно она объявила о разводе с мужем, с которым прожила 20 лет, однако, несмотря на все неурядицы, Наргиз удается создать по-настоящему романтичную обстановку на своих концертах. А еще звезда обещает, что новосибирцев ждет масса сюрпризов.

Концерт Наргиз (12+).

Дворец культуры железнодорожников, ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского», ул. Челюскинцев, 11, тел. (383) 229-25-49.

14 февраля, начало в 19.00.

Цена билетов: от 2600 до 5000 руб.

А это - «Только для женщин»!

Сталевары, подавшиеся в стриптизеры, повеселят зрителей. Фото: nsk.kassy.ru

Сюжет спектакля, который театр «Красный факел» приготовил в подарок зрителям, таков: шестеро сталеваров в одночасье потеряли работу. Жены их бросили, девушки разлюбили - не жизнь, а тоска. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает всю их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею - сделать собственное стрип-шоу. А чем все это закончится, узнаете, если придете на спектакль!

Спектакль «Только для женщин» (16+).

Театр «Красный факел», ст. м. «Площадь Ленина», ул. Ленина, 19, тел. (383) 210-06-71.

14 февраля, начало в 18.30.

Цена билетов: 400 руб.

Подари любимой «Романтику звезд»…

Ваша вторая половинка любит смотреть на звездное небо и слушать хорошую музыку? Тогда вам понравится концерт «Романтика звезд», на который в День святого Валентина приглашает Большой новосибирский планетарий.

Концерт «Романтика звезд» (12+).

Большой новосибирский планетарий, ост. «Планетарий», Ключ-Камышенское плато, 1/1, тел.: (383) 347-77-07, 347-77-11, 347-77-05.

14 февраля, начало в 17.30.

Цена билетов: 350 руб.

…или «Сладкую жизнь»

История любви журналиста и актрисы не оставит зрителей равнодушными. Фото: vpobede.ru

Фильм 1960 года «Сладкая жизнь» - это настоящая классика от Федерико Феллини. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, и специально в праздник ее покажут в новосибирском кинотеатре «Победа».

Главный герой фильма - журналист Марчелло. Он меняет женщин как перчатки, пока не встречает американскую кинодиву Сильвию, которая покоряет его своей красотой…

Фильм «Сладкая жизнь» (14+).

Кинотеатр «Победа», ст. м. «Площадь Ленина», ул. Ленина, 7, тел. (383) 362-02-11.

14 февраля, начало в 19.00.

Цена билетов: от 350 руб.

Идем в парк

День всех влюбленных будут отмечать и в Центральном парке, а побывать там вы сможете совершенно бесплатно. В 15.00 начнется музыкальная программа «День святого Валентина».

Музыкальная программа «День святого Валентина» (0+).

Центральный парк культуры и отдыха, ст. м. «Площадь Ленина», ул. Мичурина, 8, тел.: (383) 224-14-44, 224-93-33.