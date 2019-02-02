Самолеты сдувает ветром: пассажир снял из салона неудачные попытки посадить борт из Новосибирска

В соцсети появилось видео с неудачей пилотов. Экипаж пытается посадить самолет на аэродром, но борт буквально сдувает ветром. Чтобы не рисковать жизнями пассажиров, пилот поднимает авиалайнер обратно в небо и покидает аэропорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689657" frameborder="0"></iframe> Ушел на запасной аэродром: из-за сильного ветра самолет из Новосибирска не смогли посадить в Магадане.

Интернет-пользователи наблюдают за событиями глазами пассажира – видео снято прямо из салона. Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Новосибирск», неудача с посадкой постигла борт S7, вылетевший из Новосибирска. Самолет должен был сесть в аэропорту Магадана, но пришлось отправиться на запасную площадку.

Впрочем, такие неудачи – уже у нескольких самолетов. Магаданский ветер заставляет их улетать в другой город.

Подробности нам рассказала пресс-секретарь Международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Юлия Отраднова.

- Сегодня в аэропорт Петропавловск-Камчатский, как на запасной аэродром, пришли два рейса: «Новосибирск-Магадан» и «Хабаровск-Магадан», - сообщила Юлия и пояснила причины. - Рейс авиакомпании S7 «Новосибирск-Магадан» ушел на запасной аэродром по метеоусловиям Магадана. Вылет запланирован на завтра, 3 февраля. И второй рейс - авиакомпании Аврора «Хабаровск-Магадан», также по метеоусловиям Магадана ушел к нам, в Петропавловск-Камчатский. Вылет также запланирован на завра. Работу с пассажирами ведут представители авиакомпании.

На онлай-табло магаданского аэропорта указано, что перенесены прилеты даже трех самолетов. В 9.10 ожидался борт из Новосибирска, в 14.25 из Хабаровска и в 15.15 из Владивостока. Информация об их фактическом прибытии должна появиться только 3 февраля утром. Также в этом аэропорту отменены вылеты самолетов.

Магадан отменил авиасообщения из-за сильного ветра.

Еще 31 января Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждало, что на Магадан идут сильные ветра.

«1 февраля в городе Магадане, местами в Ольском, на побережье Северо-Эвенского городского округа ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду», - сообщали спасатели.

3 февраля в городе тоже ожидается сильный ветер, но, все же, не такой мощный, как накануне – до 20 метров в секунду.