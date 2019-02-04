2019-02-04T06:51:27+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению
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Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.Фото: предоставлено рекламодателем
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Банк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга» для клиентов - физических лиц. В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.

Для того чтобы принять участие в акции «Приведи друга», действующему клиенту необходимо зайти на страницу акции на сайте Банка УРАЛСИБ, создать ссылку и отправить ее другу.

Другу клиента необходимо перейти по полученной ссылке и зарегистрироваться для участия в акции, оставив свои данные и номер мобильного телефона, и оформить одну из карт Банка УРАЛСИБ, информация о которых будет размещена в ссылке, указав при заполнении анкеты на карту те же ФИО и номер мобильного телефона, что и при регистрации. В рамках акции для получения вознаграждения необходимо совершить любую операцию по оформленной карте Банка УРАЛСИБ. При выполнении условий акции все ее участники - как клиент Банка УРАЛСИБ, так и его друг - получают денежные призы на счет карты.

Срок действия акции: с 28 января по 30 июня 2019 года включительно.

Более подробно об условиях проведения акции можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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