Запись в первые классы в Новосибирске: как я в соцсетях торговала местами в несуществующих очередях
Запись детей в первый класс в Новосибирске — тот еще квест, дикие очереди, переклички, драки как в поликлинике у кабинета врача. По крайней мере так было все прошлые годы. Поэтому накануне 1 февраля мамы и папы, памятуя ночные бдения у школ, переживали:
— А что сейчас происходит возле школ? Кто-нибудь стоит в очереди? — интересовались одни.
— Говорили, что будет стоять человек возле 195 школы и вести список очереди на завтра, правда это или нет?! Может, кто что знает? — спрашивали другие.
— Я даже чай привозила тем, кто дежурил в том году, — подливали масла в огонь родители нынешних первоклашек.
«ОТСТОЮ ЗА ВАС В ОЧЕРЕДИ ЗА 5500 РУБЛЕЙ»
Что ж, раз спрос есть, есть и предложение. Журналисты «КП» решили проверить, на что готовы родители, чтобы записать детей в первый класс? Продают же места в очередях на новенькие айфоны, а тут чем хуже ситуация? Так мы сочинили это объявление:
— Готова отстоять за вас очередь на запись в 1 класс в школу и побывать на перекличках. За ценой — в личку.
Бизнес-чутье подсказывало, что клич надо кидать в группы района МЖК Восточный, Плющихинского жилмассива, именно там находятся школы №199 и №195, куда в прошлые годы было не просто попасть. Туда и запостили этот текст. Тут же посыпались комментарии: «Офигеть, можно бизнес мутить!», «Дожились» и «Ха-ха». Но смеется тот, кто смеется последним, вдруг, мы озолотимся на родительской лени?
Торг уместен!Фото: СОЦСЕТИ
Первая мама клюнула на наживку через пару минут.
— Здравствуйте, сколько стоят ваши услуги отстоять очередь?
Мы решили зайти издалека, как опытные купцы, стали прощупывать почву:
— В зависимости от того, в какую школу вы хотите записаться и какое время придется стоять.
Ответ, похоже, поставил родительницу в тупик. Ничего не ответила. Мы даже загрустили, что бизнес-идея не пользуется дикой популярностью. Ведь когда на улице минус 35 градусов, мало кому захочется морозиться всю ночью. «Услуга» нам казалась своевременной...
— Здравствуйте, цена? — написала еще одна мама.
Мы в ответ тоже самое — скажите задачу, а там и с ценой определимся. В ответ — молчание. Наверное, папа ребенка увидел переписку и сказал: «Да за деньги и я сам отстоять способен!».
В итоге к нам обратились пять человек. С одной мамочкой мы дошли наконец до торга. 5500 рублей — обозначила мы свои услуги за ночь. Но клиент оказался финансово не готов к таким тратам и сорвался. Эх, плохие из нас предприниматели!
Ответ, почему услуга не пользовалась спросом, мы нашли в комментариях в тех же соцстеях:
— Да какие уже очереди, если в этом году школа откроется (имеется ввиду школа №216), останутся еще места, — объясняли родители.
Возле школы №195 в этот раз не было ни души.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
«РЕБЕНКА В ШКОЛУ НЕ БЕРУТ!»
Но сомневающиеся в интернете все равно оставались, поэтому корреспонденты «Комсомольской правды» в три часа ночи отправились к школам, где всегда собирались очереди. У школ №194, №199, №212 не было ни души, а на входе школы №195 висел список с десятью фамилиями будущих учеников, и объявление:
— Прием документов в первый класс 1 февраля с 9.00.
Кстати, сюда же приглашали и тех родителей, которые захотели записать детей в школу №216, которая откроется на Плющихинском жилмассиве 1 сентября.
Правда, все-таки для части родителей записать ребенка в эту школу 1 февраля оказалось невыполнимой миссией.
— Мы купили квартиру на МЖК в строящемся доме, сняли жилье рядом. Но ребенка в школу не берут, так как нет постоянной прописки МЖК... Нам прописаться не у кого, и что, теперь год терять? — возмущается Юлия Пономарева.
А так выглядел штурм школы в прошлые годы.
— У знакомых моей сестры та же история: так им пришлось чуть ли не справку у застройщика брать, что у них дом не сдан в эксплуатацию, и предъявлять в школу, — рассказал Сергей Иванов.
Но в мэрии Новосибирска заранее поспешили успокоить родителей: с 1 июля начнется запись в школы тех, у кого нет постоянной прописки на прикрепленной к школе территории. Правда тут есть нюанс: в приглянувшуюся родителям школу ребенок может не попасть: места там могут просто закончиться.
— Родителям, которым по этой причине отказано в приеме детей, рекомендовано обратиться в отдел образования администрации района для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию, — пояснили в мэрии Новосибирска. — Районными отделами образования, с учетом мнения родителей. предлагаются на выбор школы, в которых на тот момент в первых классах есть свободные места. Кроме того, родителей информируют о том, что при освобождении мест в понравившейся им школе, их ребенок может быть зачислен туда в первый класс.
Так что все дети 1 сентября пойдут на учебу.
Уважаемые читатели, если вы столкнулись с трудностями при зачислении вашего ребенка в первый класс, то свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» по тел. 8-913-068-56-72.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
22 тысячи первоклассников пойдут 1 сентября 2019 года в школы Новосибирска.
КСТАТИ
Какие школы заработают в этом году?
В 2019 году планируется открыть три школы:
— СОШ № 215 на ул. Титова в Ленинском районе проектной наполняемостью 1100 мест;
— СОШ № 216 на ул. В. Потылицына в Октябрьском районе проектной наполняемостью 1100 мест;
— СОШ № 217 в Кировском районе в жилмассиве Южно-Чемской на 1100 мест.
Запишите телефончик!
Если возникли проблемы при записи ребенка в 1 класс, то обращайтесь на «Горячую линию», которую организует мэрия
Новосибирска:
1. Дзержинский район, телефоны: (383) 227-58-25, 227-58-11
2. Калининский район, телефоны: (383) 228-74-37, 228-73-27
3. Кировский район, телефоны: (383) 342-67-98, 342-50-07
4. Ленинский район, телефоны: (383) 228-84-06, 228-84-45
5. Октябрьский район, телефон: (383) 228-82-42
6. Первомайский район, телефон: (383) 337-03-32
7. Советский район, телефон: (383) 228-87-11
8. Центральный округ, телефоны: (383) 227-59-16, 227-59-24
9. Департамент образования мэрии города Новосибирска, отдел общего образования: (383) 227-45-07, 227-43-76, 227-45-08
А В ЭТО ВРЕМЯ
«Дежурили всю ночь»
А вот в соседнем Бердске ночью 1 февраля у школы №1 родители устроили настоящую осаду: она считается одной из самых престижных, поэтому попасть в нее хотят многие.
— Родители еще вчера с 19.30 начали вести очередь: всю ночь было дежурство по очереди, — рассказывает бердчанка Алена Петрова, которая устраивает дочку в 1 класс. — Я час отдежурила, а в основном мужчины сидят. Мамы составляют компанию и так спокойнее: вдруг, кто-то будет буянить. Дежурили по 2-3 человека по часу, но есть и тот, кто всю ночь в машине просидел.
Правда, родители переживают, как отреагируют другие мамы и папы, которые не дежурили всю ночь:
— Сейчас собираются родители к школе, запись будет только с 11.00. Пока идет все спокойно, а, что дальше будет, не знаю, — признается Алена. — В прошлом году было даже такое, что списки рвали.
ИСТОЧНИК KP.RU