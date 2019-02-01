Запись в первые классы в Новосибирске: как я в соцсетях торговала местами в несуществующих очередях

Запись детей в первый класс в Новосибирске — тот еще квест, дикие очереди, переклички, драки как в поликлинике у кабинета врача. По крайней мере так было все прошлые годы. Поэтому накануне 1 февраля мамы и папы, памятуя ночные бдения у школ, переживали:

— А что сейчас происходит возле школ? Кто-нибудь стоит в очереди? — интересовались одни.

— Говорили, что будет стоять человек возле 195 школы и вести список очереди на завтра, правда это или нет?! Может, кто что знает? — спрашивали другие.

— Я даже чай привозила тем, кто дежурил в том году, — подливали масла в огонь родители нынешних первоклашек.

«ОТСТОЮ ЗА ВАС В ОЧЕРЕДИ ЗА 5500 РУБЛЕЙ»

Что ж, раз спрос есть, есть и предложение. Журналисты «КП» решили проверить, на что готовы родители, чтобы записать детей в первый класс? Продают же места в очередях на новенькие айфоны, а тут чем хуже ситуация? Так мы сочинили это объявление:

— Готова отстоять за вас очередь на запись в 1 класс в школу и побывать на перекличках. За ценой — в личку.

Бизнес-чутье подсказывало, что клич надо кидать в группы района МЖК Восточный, Плющихинского жилмассива, именно там находятся школы №199 и №195, куда в прошлые годы было не просто попасть. Туда и запостили этот текст. Тут же посыпались комментарии: «Офигеть, можно бизнес мутить!», «Дожились» и «Ха-ха». Но смеется тот, кто смеется последним, вдруг, мы озолотимся на родительской лени?

Торг уместен!Фото: СОЦСЕТИ

Первая мама клюнула на наживку через пару минут.

— Здравствуйте, сколько стоят ваши услуги отстоять очередь?

Мы решили зайти издалека, как опытные купцы, стали прощупывать почву:

— В зависимости от того, в какую школу вы хотите записаться и какое время придется стоять.

Ответ, похоже, поставил родительницу в тупик. Ничего не ответила. Мы даже загрустили, что бизнес-идея не пользуется дикой популярностью. Ведь когда на улице минус 35 градусов, мало кому захочется морозиться всю ночью. «Услуга» нам казалась своевременной...

— Здравствуйте, цена? — написала еще одна мама.

Мы в ответ тоже самое — скажите задачу, а там и с ценой определимся. В ответ — молчание. Наверное, папа ребенка увидел переписку и сказал: «Да за деньги и я сам отстоять способен!».

В итоге к нам обратились пять человек. С одной мамочкой мы дошли наконец до торга. 5500 рублей — обозначила мы свои услуги за ночь. Но клиент оказался финансово не готов к таким тратам и сорвался. Эх, плохие из нас предприниматели!

Ответ, почему услуга не пользовалась спросом, мы нашли в комментариях в тех же соцстеях:

— Да какие уже очереди, если в этом году школа откроется (имеется ввиду школа №216), останутся еще места, — объясняли родители.

Возле школы №195 в этот раз не было ни души.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

«РЕБЕНКА В ШКОЛУ НЕ БЕРУТ!»

Но сомневающиеся в интернете все равно оставались, поэтому корреспонденты «Комсомольской правды» в три часа ночи отправились к школам, где всегда собирались очереди. У школ №194, №199, №212 не было ни души, а на входе школы №195 висел список с десятью фамилиями будущих учеников, и объявление:

— Прием документов в первый класс 1 февраля с 9.00.

Кстати, сюда же приглашали и тех родителей, которые захотели записать детей в школу №216, которая откроется на Плющихинском жилмассиве 1 сентября.

Правда, все-таки для части родителей записать ребенка в эту школу 1 февраля оказалось невыполнимой миссией.

— Мы купили квартиру на МЖК в строящемся доме, сняли жилье рядом. Но ребенка в школу не берут, так как нет постоянной прописки МЖК... Нам прописаться не у кого, и что, теперь год терять? — возмущается Юлия Пономарева.

А так выглядел штурм школы в прошлые годы.

— У знакомых моей сестры та же история: так им пришлось чуть ли не справку у застройщика брать, что у них дом не сдан в эксплуатацию, и предъявлять в школу, — рассказал Сергей Иванов.

Но в мэрии Новосибирска заранее поспешили успокоить родителей: с 1 июля начнется запись в школы тех, у кого нет постоянной прописки на прикрепленной к школе территории. Правда тут есть нюанс: в приглянувшуюся родителям школу ребенок может не попасть: места там могут просто закончиться.

— Родителям, которым по этой причине отказано в приеме детей, рекомендовано обратиться в отдел образования администрации района для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию, — пояснили в мэрии Новосибирска. — Районными отделами образования, с учетом мнения родителей. предлагаются на выбор школы, в которых на тот момент в первых классах есть свободные места. Кроме того, родителей информируют о том, что при освобождении мест в понравившейся им школе, их ребенок может быть зачислен туда в первый класс.

Так что все дети 1 сентября пойдут на учебу.

Уважаемые читатели, если вы столкнулись с трудностями при зачислении вашего ребенка в первый класс, то свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» по тел. 8-913-068-56-72.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 тысячи первоклассников пойдут 1 сентября 2019 года в школы Новосибирска.

КСТАТИ

Какие школы заработают в этом году?

В 2019 году планируется открыть три школы:

— СОШ № 215 на ул. Титова в Ленинском районе проектной наполняемостью 1100 мест;

— СОШ № 216 на ул. В. Потылицына в Октябрьском районе проектной наполняемостью 1100 мест;

— СОШ № 217 в Кировском районе в жилмассиве Южно-Чемской на 1100 мест.

Запишите телефончик!

Если возникли проблемы при записи ребенка в 1 класс, то обращайтесь на «Горячую линию», которую организует мэрия

Новосибирска:

1. Дзержинский район, телефоны: (383) 227-58-25, 227-58-11

2. Калининский район, телефоны: (383) 228-74-37, 228-73-27

3. Кировский район, телефоны: (383) 342-67-98, 342-50-07

4. Ленинский район, телефоны: (383) 228-84-06, 228-84-45

5. Октябрьский район, телефон: (383) 228-82-42

6. Первомайский район, телефон: (383) 337-03-32

7. Советский район, телефон: (383) 228-87-11

8. Центральный округ, телефоны: (383) 227-59-16, 227-59-24

9. Департамент образования мэрии города Новосибирска, отдел общего образования: (383) 227-45-07, 227-43-76, 227-45-08

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Дежурили всю ночь»

А вот в соседнем Бердске ночью 1 февраля у школы №1 родители устроили настоящую осаду: она считается одной из самых престижных, поэтому попасть в нее хотят многие.

— Родители еще вчера с 19.30 начали вести очередь: всю ночь было дежурство по очереди, — рассказывает бердчанка Алена Петрова, которая устраивает дочку в 1 класс. — Я час отдежурила, а в основном мужчины сидят. Мамы составляют компанию и так спокойнее: вдруг, кто-то будет буянить. Дежурили по 2-3 человека по часу, но есть и тот, кто всю ночь в машине просидел.

Правда, родители переживают, как отреагируют другие мамы и папы, которые не дежурили всю ночь:

— Сейчас собираются родители к школе, запись будет только с 11.00. Пока идет все спокойно, а, что дальше будет, не знаю, — признается Алена. — В прошлом году было даже такое, что списки рвали.