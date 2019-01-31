«Рефери стоял и смотрел, пока сын не захрипит»: в Новосибирске школьник после соревнований по ММА оказался в больнице

13-летний Дима Бабин - мальчишка с характером: уже третий год занимается таким мужским спортом, как смешанные единоборства. Более того, завоевал семь медалей, занимал призовые места. В общем, год-другой, и путевка в большой спорт ему была обеспечена. На очередном первенстве Новосибирской области среди юношей 2004 - 2005 годов рождения по смешанным боевым единоборствам школьник хотел победить. Но вместо этого получил сотрясение и сейчас находится в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689255" frameborder="0"></iframe> Школьник пострадал в поединке на соревнованиях по смешанным единоборствам.

«КТО ВЕРНЕТ ЗДОРОВЬЕ СЫНА?»

Папа Димы - мужчину тоже зовут Дмитрием - во время поединка находился рядом с рингом. Дмитрий-старший не скрывает своего возмущения по поводу всего того, что происходило во время боя.

- По правилам, в возрастной категории детей 2004 - 2005 годов рождения удары в голову в партере (это когда соперник лежит на ринге) запрещены. Но рефери в схватке за выход в финал почему-то не остановил соперника моего сына, - объясняет суть своей претензии Дмитрий. - Он просто стоял и смотрел, пока мой сын не захрипит. Соперник сына наносил удары в область плеч, но они все равно по косой задевали голову. Именно поэтому Дима пытался прикрыть ее во время боя. Но его не защитили ни мягкий шлем, ни перчатки - у сына на лице остались синяки.

На следующий день мальчишке стало плохо: у него кружилась голова, он ничего не мог есть. Поэтому отцу пришлось вызвать «Скорую».

- Сейчас сын находится в больнице, у него диагностировали сотрясение. И я, как отец, хочу защитить от рефери, из-за которого пострадал Дима, других детей. Буду добиваться, чтобы его отстранили от судейства детских соревнований, - говорит отец школьника. - Кто вернет здоровье моего сына? Никто! Но хотя бы никто больше не пострадает!

Фото после поединка. Ребенок не улыбается, потому что уже начинает себя чувствовать плохо.

Сибиряк выдвигает версии, чем можно объяснить судейскую ошибку.

- Рефери мог банально устать и недосмотреть какой-то момент: в этот день сражались 97 пар, то есть почти 200 человек, в зале находились около 200 человек, было очень душно. Я сам лично выводил друзей сына на улицу, чтобы им было полегче. Это серьезный недосмотр организаторов! - считает Дмитрий.

Была и еще одна странность. Поскольку Дима занял третье место, ему тоже полагалась медаль. Вот только, как рассказывает новосибирец, подростку вручили медаль за третье место не среди юношей 2004 - 2005 годов рождения, а среди юношей 2002 - 2003 годов рождения. Так что награду пришлось менять.

- Поэтому не исключено, что рефери тоже перепутал и считал, что перед ним сражаются юноши 2002 - 2003 годов рождения. И тогда, действительно, с его точки зрения, никаких нарушений не было, потому что в этой возрастной категории подобные удары разрешены.

«РЕФЕРИ СУДИЛ ПРАВИЛЬНО»

Сам рефери, который судил скандальный поединок, от комментариев отказывается. Корреспондентам «Комсомольской правды» удалось связаться с Александром Перемышлевым, судьей всероссийской категории, а по совместительству - тренером Димы.

- Прежде всего хочу сказать, что Дима - отличный парень: он стоял до последнего, выложился по полной, - похвалил своего воспитанника за отличный поединок Александр Николаевич.

- А что скажете насчет судьи?

- Рефери - судья первой категории, мой ученик. Я принципиально не сужу поединки своих

воспитанников, чтобы потом никто не обвинил меня в предвзятости, поэтому в этом бое был секундантом. И могу сказать, что я никаких нарушений со стороны противника Димы не видел. На мой взгляд, судейство все удары расценило верно.

Теперь точку в истории предстоит поставить правоохранителям: как только Дима поступил в больницу, всю информацию о его травмах передали в полицию, и началась проверка.

«Комсомолка» следит за ходом разбирательств.

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