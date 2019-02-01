На Крыльях в столицу Сибири

Жилой комплекс Крылья находится в пригороде Новосибирска, он удален от центра и поэтому является тихим, спокойным местом для жизни, при этом здесь прекрасно развита инфраструктура. Подробно о жилом районе Пашино и самом комплексе рассказывает руководитель отдела продаж компании «ГринАгрострой» Максим Попов.

Максим Попов рассказал об особенностях ЖК Крылья во время онлайн-встречи с жителями Якутии на портале kp.ruФото: Даба ДАБАЕВ

- Сам по себе жилой район является привлекательным местом для жизни. Здесь тихо, уютно, спокойно. Все, что окружает людей, кажется, продумано до мелочей. Расскажите, как это получилось и каковы конкурентные преимущества района?

- Микрорайон Пашино - недооцененная территория, там давно не проходило жилого строительства, так как это бывший закрытый военный городок. Сейчас район открыт, и наша компания зашла на эту территорию. Также здесь уже начали появляться магазины крупных торговых сетей, предоставляются прочие современные услуги. Так как изначально данный район был закрыт, для удобства военных здесь была полностью организована вся социальная инфраструктура: детские сады, школы, Дворцы культуры, спортивные площадки - все это есть и функционирует. Кроме того, район сохранил свою особую атмосферу: здесь нет точечной застройки, каменные джунгли - это не про Пашино. Микрорайон состоит из уютных улочек, которые летом преображаются и зеленеют, здесь много газонов, в непосредственной близости находится лес. На территории нет никаких вредных производств. Это место, где родители не боятся отпускать детей на улицу, хорошо знают соседей, здороваются с продавцами в магазинах…

- Проект обращает на себя внимание, картинка жилого комплекса говорит о том, что вы сдаете дом повышенного класса.

- Именно так, мы строим комплекс класса комфорт плюс. Территория Крыльев огорожена, на выходах предусмотрена охрана, также мы проведем видеонаблюдение. Сам дом построен из кирпича - так же как и межквартирные стены. Так как район недооценен и это первый объект у компании, цена на начальном этапе была существенно ниже - сейчас, ближе к сдаче дома, ценник поднимается.

- Какие материалы используете при строительстве?

- Технология - монолитный каркас, всю нагрузку он берет на себя, далее идет кирпичное заполнение. Это надежная технология, с хорошими показателями по шумо- и теплоизоляции. Обращу внимание, что у нас есть дополнительный технический этаж - это спасает жителей последнего этажа от страха протечек кровли, кроме того, улучшает характеристики вентиляции.

Детские сады, школы, Дворцы культуры, спортивные площадки - все это есть и функционирует.

- Вы уже немного рассказали об инфраструктуре района, а что есть внутри комплекса?

- Первый этаж - помещения общественного назначения, где будут располагаться частный детский сад, салон красоты, тренажерный зал, кофейня и два помещения под магазины. В непосредственной близости есть отделения банков, школа находится в 600 метрах, детский сад - в 700 метрах, также рядом расположен Дом культуры. Рядом с жилым комплексом мы делаем остановку общественного транспорта.

- Какими вы видите жителей ЖК Крылья?

- Мы нацелены на семейных людей с детьми. Есть полноценные двухкомнатные, трехкомнатные квартиры - площадью до 87 квадратных метров. Интересное предложение - двухкомнатные квартиры-студии, удобные для молодой семьи, в которых есть отдельная спальня и большая кухня-гостиная. Наш жилой комплекс - это не муравейник, большую часть которого занимают крохотные студии: в приоритете - просторные квартиры с удобными современными планировками.

- Спорт сегодня - модный положительный тренд. В настоящее наличие спорткомплекса, площадки - большое преимущество. ЖК Крылья может этим похвастать?

- Уверенно отвечу: «Да!» На территории работают спортивные секции, каждую зиму в Пашино прокладывается лыжня. Причем местные лыжники занимают высокие места в соревнованиях, что говорит о спортивных традициях района. В Пашино есть большой спорткомплекс, где занимаются различными единоборствами, есть секция спортивных танцев. Направлений очень много, и они поддерживаются и развиваются.

- Какие есть условия для тех, кто готов решить свой квартирный вопрос? Есть ли специальные предложения?

- Вариантов много. Ипотека, наличный расчет, также можно воспользоваться рассрочкой: первоначальный взнос 70%, остальную сумму можно распределить на несколько недель. Не надо забывать, что ставки по ипотеке сейчас растут, прогноз говорит о еще большем росте. Кроме того, мы позволяем забронировать квартиру на два месяца. Это время можно использовать на продажу своего имущества. Старая цена забронированного объекта не поднимается. Также мы предоставляем скидки для тех, кто получает зарплату от государства и муниципалитетов, - это госслужащие, медработники, соцработники, сотрудники сферы образования, военные и прочие категории. Скидка составляет 1000 рублей с квадратного метра.

Новый жилой комплекс будет сдан во втором квартале этого года.

- Допустим, человек уже купил квартиру - что он получит в итоге? Вопрос об отделке сегодня актуален…

- Мы сдаем квартиры с чистовой отделкой: заштукатуренные стены, стяжка пола, установлены радиаторы, проведена разводка, заведена холодная и горячая вода, установлена надежная входная дверь. Людям надо только выбрать обои, постелить линолеум или ламинат. Также по желанию мы представляем услугу - сдача квартиры под ключ.

- Как приобрести квартиру тем, кто не живет в Новосибирске? Какие шаги предпринять?

- Главный шаг - выбрать квартиру на нашем сайте greenagrostroy.ru. Если покупка совершается за наличный расчет, то можно забронировать понравившийся вариант, приехать на два дня в Новосибирск, посмотреть объект и приступить к заключению сделки. Если это ипотека, то покупка возможна и дистанционно: наши специалисты сами общаются с банком и могут провести сделку без реальной встречи с покупателем, все пройдет в режиме онлайн.

- Покупка квартиры - дело серьезное. Какие есть страховки для потенциальных клиентов?

- Во-первых, сегодня каждый договор страхуется государством, а именно - Фондом защиты прав дольщиков. Так что гарантом выступает государство. Во-вторых, все деньги переводятся через расчетный счет, никакую наличность наши сотрудники на руки не получают. В-третьих, перечисление денег идет только после регистрации договора в Росреестре, то есть после проверки квартиры и застройщика.

СПРАВКА «КП»

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Контакты отдела продаж для связи: г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 17, тел. (383) 383-21-11.