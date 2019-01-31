2019-01-31T11:36:19+03:00
Экономика

«Ростелеком» мобилизует бизнес Сибири

В прошлом году число абонентов - представителей делового сообщества выросло на 44 процента
Поделиться:
Интерес к услуге в первую очередь вызван привлекательной тарифной политикой компании.Интерес к услуге в первую очередь вызван привлекательной тарифной политикой компании.
Изменить размер текста:

«Мобильную связь» «Ростелекома» в Сибири активно использует бизнес. В прошлом году число абонентов - представителей делового сообщества выросло на 44 процента. Наиболее охотно этой услугой компании пользуются предприниматели в трех сибирских областях - Иркутской, Кемеровской и Новосибирской.

Больше всего корпоративных клиентов «Мобильной связи» «Ростелекома» работает в Иркутской области. За 2018 год их количество увеличилось еще на 38 процентов. В Новосибирской и Кемеровской областях прирост пользователей услуги составил за год соответственно 52 и 50 процентов.

В прошлом году заметно вырос интерес бизнеса к «Мобильной связи» компании в Томской области (прирост абонентов здесь составил 111 процентов), в Красноярском крае (102 процента) и в Республике Бурятия (89 процентов).

- Услуга «Мобильная связь» для «Ростелекома» достаточно молодая - на рынке с 2016 года. Однако динамика прироста числа корпоративных клиентов уже позволяет говорить о ее растущей популярности в бизнес-среде, - отмечает вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. - Вокруг каждого клиента компания стремится выстроить экосистему цифровых сервисов, учитывая его особенности и пожелания, используя индивидуальный подход. «Мобильная связь» дает нашим абонентам новые возможности для бизнеса, новые потребительские преимущества.

Интерес к услуге в первую очередь вызван привлекательной тарифной политикой компании, а также хорошим покрытием («Ростелеком» использует сети Tele2), сильной службой техподдержки и Единым личным кабинетом.

- В прошлом году «Ростелеком» вывел на рынок пакетное предложение «Вызов», учитывающее потребности разных бизнес-сегментов. Оно сразу нашло своих пользователей. В пакет помимо мобильной связи (вызовы - безлимитные) входит интернет и СМС/ММС-сообщения. Кроме того, компания разработала для корпоративных пользователей «Мобильной связи» дополнительные сервисы, которые превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место. С помощью новых услуг сотрудник получит полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам, поэтому даже в разъездах он может быть активным участником рабочих процессов, - рассказал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Последний выдох державы: 30 лет назад, в январе 1989 года, в СССР начался экономический кризис
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко и председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков провели аналогии между тем временем и сегодняшним днем в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Забеременеть и не сесть в тюрьму: бизнес-леди, создавшая финансовую пирамиду, родила ребенка и избежала приговора
«Реанимации увозят людей, все в крови»: автобус, набитый пассажирами, протаранил бетонный мост
Пожар на парковке: молодой новосибирец отправится на 1,5 года в тюрьму за поджог двух иномарок
«Информационная атака»: сообщения о бомбах присылают из-за пределов России
Съемка над Центральным парком: новосибирца оштрафовали за 20-минутный полет дрона в праздник
«По громкой связи сообщили, что мы заминированы»: в мэрию Новосибирска пришло письмо о бомбе
План на десять лет вперед: в Новосибирске приступают к обновлению школ, больниц и строительству новых дорог
Волна минирований-2: детей массово эвакуируют из новосибирских школ
«Метался в панике по квартире»: мужчина не мог выбраться из своего жилища в горящем доме
Не поделили дорогу: на Красном проспекте иномарка устроила ДТП с пассажирским автобусом
«Машину уже начали разворовывать»: новосибирцы ищут хозяина брошенной на шоссе «Волги»
Идите как хотите: авиакомпания заплатит штраф за забывчивость о пассажире-инвалиде на борту
Погода на день в Новосибирске: 31 января ждем похолодание до минус 28 градусов
«Сейчас Черныш сладко спит»: новосибирские ветеринары прооперировали котенка с лапками как у кузнечика