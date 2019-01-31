«Ростелеком» мобилизует бизнес Сибири

«Мобильную связь» «Ростелекома» в Сибири активно использует бизнес. В прошлом году число абонентов - представителей делового сообщества выросло на 44 процента. Наиболее охотно этой услугой компании пользуются предприниматели в трех сибирских областях - Иркутской, Кемеровской и Новосибирской.

Больше всего корпоративных клиентов «Мобильной связи» «Ростелекома» работает в Иркутской области. За 2018 год их количество увеличилось еще на 38 процентов. В Новосибирской и Кемеровской областях прирост пользователей услуги составил за год соответственно 52 и 50 процентов.

В прошлом году заметно вырос интерес бизнеса к «Мобильной связи» компании в Томской области (прирост абонентов здесь составил 111 процентов), в Красноярском крае (102 процента) и в Республике Бурятия (89 процентов).

- Услуга «Мобильная связь» для «Ростелекома» достаточно молодая - на рынке с 2016 года. Однако динамика прироста числа корпоративных клиентов уже позволяет говорить о ее растущей популярности в бизнес-среде, - отмечает вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. - Вокруг каждого клиента компания стремится выстроить экосистему цифровых сервисов, учитывая его особенности и пожелания, используя индивидуальный подход. «Мобильная связь» дает нашим абонентам новые возможности для бизнеса, новые потребительские преимущества.

Интерес к услуге в первую очередь вызван привлекательной тарифной политикой компании, а также хорошим покрытием («Ростелеком» использует сети Tele2), сильной службой техподдержки и Единым личным кабинетом.

- В прошлом году «Ростелеком» вывел на рынок пакетное предложение «Вызов», учитывающее потребности разных бизнес-сегментов. Оно сразу нашло своих пользователей. В пакет помимо мобильной связи (вызовы - безлимитные) входит интернет и СМС/ММС-сообщения. Кроме того, компания разработала для корпоративных пользователей «Мобильной связи» дополнительные сервисы, которые превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место. С помощью новых услуг сотрудник получит полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам, поэтому даже в разъездах он может быть активным участником рабочих процессов, - рассказал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.