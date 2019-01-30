Тариф на тепло подрастет меньше, чем инфляция…

Сибирская генерирующая компания (СГК) рассказала, на что пойдут эти деньги.

- Январское повышение - на 1,7% - связано с изменением налогового законодательства - ростом НДС с 18 до 20%. Эти деньги сразу уходят в бюджет в качестве налога на добавленную стоимость. Фактически рост тарифа без этой надбавки, принятой правительством, составит 3,2%. Это ниже инфляции, размер которой на 2019 год официально заявлен государством - 4,3%, - рассказывает директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Добавим, летнее повышение - это традиционное изменение тарифов на тепло, жители к нему уже привыкли. В общей сумме повышенные тарифы (зимний и летний) - это предельно допустимая норма, утвержденная для нашего региона Федеральной тарифной службой.

С 1 июля 2019 года тариф с НДС составит 1331,35 рубля за отпускаемую СГК гигакалорию. Если перевести это на более понятный язык, то в ежемесячных платежках сумма за тепло с июля увеличится в среднем на 40 - 50 рублей с квартиры.

Резонный вопрос: получится ли в этом году при таком минимуме выполнить все запланированные объемы работ, не говоря уже об увеличении количества ремонтов на новосибирских теплосетях? Можно ли оставить их хотя бы на уровне прошлого года? Ведь топливо, которое составляет большую часть тарифа, транспортные расходы, трубы серьезно растут в цене вслед за уровнем инфляции, а зачастую опережая ее. Энергетики говорят, что на ремонт денег хватит, но только на самый необходимый и то - частично за счет своих средств, а не благодаря повышению тарифа.

При этом износ теплосетей в Новосибирске очень высок, 62% труб - старше 25 лет.

- Степень изношенности только растет, - говорит директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. - По сравнению с прошлым годом повреждения переместились с внутриквартальных в зону магистральных сетей - сказывается недостаточный объем ремонтов в последние годы. Выход из ситуации только один - привлечение в отрасль инвестиций и проведение масштабных ремонтов теплосетей. Мы разработали соответствующую программу и предложили ее городу.

.

Статистика

За 2018 год энергетики устранили 3558 дефектов на теплосетях Новосибирска, из них на магистральных сетях - 811 повреждений и на внутриквартальных - 2747. Это почти на 4% больше, чем в 2017 году: тогда выявленных повреждений было 3429. Повреждаемость теплосетей в Новосибирске к концу 2018 года - около 110 дефектов на каждые 100 километров.

.

Что делать?

Выходом из ситуации с тарифами представители СГК называют переход на расчет платы за тепло по новому методу - принципу альткотельной. В этом случае компания-инвестор - СГК - готова будет вкладывать в модернизацию системы свои деньги, и немалые, так как будет видеть перспективы возврата инвестиций.

- Это понятная и прозрачная модель, которая может обеспечить приток инвестиций в отрасль. При переходе на этот метод в Новосибирске в течение 10 лет тариф ежегодно менялся бы на уровень, превышающий инфляцию на 3%. За этот период можно было бы заменить критически изношенные сети. Расчетный объем средств, которые дополнительно готова вложить в энергокомплекс Новосибирска СГК при внедрении принципа альтернативной котельной, составляет порядка 20 миллиардов рублей, - пояснил Андрей Колмаков.

СГК уже озвучила предложение перейти на модель альтернативной котельной властям города и области.