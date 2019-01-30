Недобросовестные потребители электроэнергии из Болотнинского района заплатили более 1 миллиона рублей

При передаче электрической энергии по сетям неизбежно возникают потери. И если физическими процессами обусловлена лишь малая толика потерь, то основной их объем вызван хищением электроэнергии. Незаконное потребление электроэнергии по-прежнему является животрепещущей темой в масштабах всей страны - недобросовестные потребители стараются уйти от исполнения обязательств по оплате за используемую электроэнергию всеми возможными способами.

В практике специалистов акционерного общества «Региональные электрические сети», которое осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Новосибирской области, встречаются самые разные способы несанкционированного вмешательства в систему учета потребления или самовольного подключения к электрическим сетям.

.

Одним из наиболее распространенных народных методов хищения электроэнергии является монтаж скрытой проводки в обход установленного у потребителя прибора учета. Особенно характерным данное нарушение является для Болотнинского района Новосибирской области.

В этом районе за 2018 год специалистами филиала «Приобские электрические сети» АО «РЭС» было выявлено 72 факта хищения электрической энергии на 449 816 кВт*ч. По всем выявленным нарушениям были составлены акты на общую сумму 1 483 436,42 рубля и предъявлены недобросовестным потребителям к оплате.

Отдельно стоит отметить, что каждое второе нарушение, при котором осуществлялось безучетное потребление электроэнергии, было зафиксировано в райцентре - городе Болотном. При этом в большинстве случаев была зафиксирована именно дополнительная проводка, смонтированная помимо электрического счетчика.

В большинстве своем посредством дополнительной проводки были подключены мощные электроприемники, а именно электрокотлы отопительной системы. При использовании обогревательных электроприборов и котлов, безусловно, растет объем потребления электроэнергии, что сопровождается увеличением сумм счетов. И тогда в погоне за сомнительной экономией предприимчивые граждане пытаются любым способом скрыть дополнительное потребление. Иными словами, воруют электроэнергию, тем самым совершая преступление. Ведь электроэнергия - это такой же товар, как и те, что представлены в обычных магазинах. За его хищение люди также отвечают по всей строгости закона.

.

Так, в марте 2018 года в Болотном при плановой проверке прибора учета, установленного в частном жилом доме, была обнаружена печь со встроенным электрическим тэном, который был подключен в обход прибора учета. По данному факту сотрудники АО «РЭС» составили акт о неучтенном потреблении, по которому нарушитель вынужден был заплатить 12 тысяч рублей.

Еще два недобросовестных потребителя попались при плановой проверке, также проходившей в райцентре, но уже в трехквартирном доме. На крыше квартиры № 1 была обнаружена дополнительная проводка, которая уходила сразу на две квартиры. В итоге было оформлено два акта на 20 и 10 тысяч рублей соответственно.

АО «РЭС» напоминает потребителям, что кроме выплаты компенсации незаконное потребление электроэнергии влечет наложение административного штрафа согласно статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Например, только по Болотнинскому району за 2018 год специалистами АО «РЭС» в органы правопорядка было подано 21 заявление о привлечении к административной ответственности.

В итоге нарушители выплачивают не только стоимость неучтенного потребления электроэнергии, но и штрафы. А суммарные затраты могут оказаться в десятки раз выше, чем полученная сомнительная экономия!

Но самое главное, что незаконное потребление электроэнергии, осуществляемое несознательными гражданами, оказывает влияние и на всех окружающих.

.

Только в Болотном потери электрической энергии на данный момент составляют 44%, что негативно сказывается на надежности электроснабжения не только города, но и всего района. Неучтенная нагрузка нарушает баланс в энергосистеме, превышение допустимой нагрузки приводит к преждевременному износу электрооборудования и, как следствие, к выходу его из строя. Таким образом, из-за действий нарушителей снижается качество и надежность электроснабжения целых улиц, а значит, зачастую без света и тепла остаются и законопослушные потребители, что в холодное время года доставляет массу проблем.

Кроме того, из-за перегрузки происходят перепады напряжения, которые приводят к выходу из строя электробытовой техники и возникновению риска пожара вследствие короткого замыкания.

Поэтому особенно важно не только выявлять подобные нарушения, но и предотвращать их. Для этих целей специалисты АО «РЭС» применяют весь спектр имеющихся возможностей:

• проведение регулярных рейдов;

• замер нагрузок и анализ потребления электроэнергии;

• установка контрольных приборов учета на границе балансовой принадлежности (на опоре) и т. д.

Но самым действенным и эффективным способом является установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета потребления электрической энергии бытового потребителя (АИИС КУЭ БП).

.

На сегодняшний день в Болотном на восьми трансформаторных подстанциях (ТП) уже установлено 252 прибора учета, входящих в данную систему, а в 2019 году планируется поставить еще 298 приборов учета на четырех ТП. Внедрение данной системы позволяет снизить уровень потерь и, как следствие, повысить надежность и качество электроснабжения.

Однако невозможно охватить данной системой всех потребителей в городе, ведь электрические сети Болотного находятся в муниципальной собственности, а внедрение системы АИИС КУЭ - достаточно затратное мероприятие.

И пока не на всех территориях имеются автоматизированные комплексы, каждый добросовестный потребитель может обезопасить себя, проявив сознательность и сообщив о возможном хищении электроэнергии, происходящем по соседству.

.

Это не только поможет обеспечить соблюдение закона и предотвратить возможную аварию, но и, вероятно, спасет чью-то жизнь.

Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время или при похолодании), или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

• позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполните форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp или Viber.