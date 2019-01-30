Разделяй и выбрасывай: жителей Новосибирской области готовят к раздельному сбору мусора

«Мусорная» реформа успела приковать к себе внимание. Самый обсуждаемый акцент - новые тарифы, но цель этого масштабного события - не собрать больше денег с населения, а более ответственно отнестись к окружающей среде. Депутаты Законодательного собрания новосибирской области погрузились в эту тему, выяснив, что же в регионе делается в этом направлении.

Понятно, что разделение мусора и переработка вторсырья в регионе пока не отлажены, это только планы. Однако уже сейчас сибиряки должны выбрасывать опасные отходы - батарейки и ртутьсодержащие лампы - в отдельные контейнеры.

- Это тема, которую необходимо пропустить через себя. Мы должны объяснить всем, в том числе и детям, что каждая выкинутая батарейка - это минус 2 квадратных метра земли. Также это является нарушением закона, на которое должна реагировать прокуратура, - подчеркнул заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский.

Дмитрий Козловский: - Каждая выкинутая батарейка - это минус 2 квадратных метра земли.

Старые батарейки и ртутьсодержащие лампы необходимо выбрасывать в отдельные контейнеры. Объяснить жителям правила безопасной утилизации предстоит, прежде всего, старшим по домам, сбор этих вредных отходов должен проходить при каждой управляющей компании или ЖЭУ.

Финансирование утилизации опасных отходов ведется из бюджета региона. В прошлом году в районах области для этих целей были закуплены специальные баки, всего потрачено 30 миллионов рублей. Еще 15 миллионов стоят контейнеры для стекла, 5 миллионов - для батареек.

Важный нюанс: если раньше все батарейки из Новосибирской области вывозились на специальное предприятие в Челябинске, то теперь такой же завод появился в нашем регионе.

- До недавнего времени на всю Россию было одно предприятие по утилизации батареек. Мы закладывали в бюджет повышенное субсидирование за счет удаленности и транспортировки. Но с 2018 года благодаря активности Ассоциации переработчиков отходов в Новосибирске действует свое предприятие по утилизации отработанных батареек, что позволяет существенно экономить. Практика показала, что у нас действительно мотивированное и заинтересованное население, - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области - начальник управления природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Юрий Марченко.

Всего в районах области и городских округах установлено 323 контейнера для сбора батареек, за пределы региона было вывезено 17 тонн этих опасных отходов.

Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский обратился к представителю министерства с просьбой более внимательно вести работу с населением, разъяснить всем жителям, когда именно и куда они могут сдавать батарейки и ртутные лампы. Важно, чтобы эта информация дошла до каждого жителя региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 2018 год за пределы Новосибирской области вывезено 17 тонн отработанных батареек.