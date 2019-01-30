Компания «Балтика» приглашает студентов на оплачиваемую стажировку

Программа «Звезды Балтики» дает возможность молодым людям начать карьеру в маркетинге, продажах, логистике, финансах, корпоративных коммуникациях, ИТ или управлении персоналом. Она подходит для тех, кто учится на последнем курсе или окончил университет в прошлом году, а также владеет английским языком и готов включаться в сложные и интересные проекты.

В этом году по программе «Звезды Балтики» отрыто 59 вакансий в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Туле.

Для студентов и выпускников технических специальностей предназначена программа «Управляй будущим». В процессе такой стажировки есть возможность попробовать себя в пивопроизводстве, розливе продукции, энергетике, механике, автоматике, электронике и механотронике. Кроме того, под руководством опытных наставников участники стажировки разработают собственные проекты по совершенствованию одного из технологических процессов. Именно поэтому одно из важных требований к кандидатам - готовность генерировать идеи и сразу внедрять их в работу.

В этом году по программе «Управляй будущим» открыто 23 вакансии в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

Чтобы подать заявку на стажировку, необходимо выбрать программу на сайте и заполнить анкету.

Кристина Лунина, оператор по документообороту Тульского пивзавода, участница стажировки «Звезды Балтики» 2018 года:

- В прошлом году, учась на последнем курсе университета, я наткнулась в интернете на информацию о том, что «Балтика» ищет стажеров по направлению транспортной логистики. Я сразу отправила резюме и была уверена, что стажировка позволит мне не только проверить свои знания на практике, но и получить постоянную должность с перспективами профессионального роста. Погружение началось с первого дня стажировки: все буквально раскладывали по полочкам, чтобы вырастить из меня хорошего специалиста. Со временем стажировка стала для меня любимой и интересной работой, где каждый день я учусь чему-то новому.

Олег Чудаков, инженер-электроник службы главного инженера Воронежского пивзавода, участник стажировки «Управляй будущим» 2013 года:

- 6 лет назад, пройдя многоступенчатый отбор на стажировку, я попал в цех розлива и почти сразу же принял участие в модернизации одной из кеговых линий. Я изучал язык программирования, знакомился с электрическими схемами, учился планировать и в срок выполнять поставленные задачи. По окончании стажировки я стал инженером-электроником и продолжил развиваться и как профессионал, и как личность.

Стажировки «Балтики» - это возможность для студентов и недавних выпускников не только получить опыт работы в международной компании, но и повлиять на ее развитие, ведь молодые специалисты - это люди со свежим взглядом, которым доверяют важные для компании проекты. Кроме того, по статистике, более половины стажеров остаются в «Балтике» на постоянную работу.

Чтобы подать заявку на стажировку, необходимо выбрать программу на сайте и заполнить анкету. После ее рассмотрения кандидатам будет предложено пройти тестирование и собеседование.