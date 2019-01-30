Дзюдоисты Сибири встретились в Пашино

Соревнования проходят 18-й раз, а в статусе первенства Новосибирской области - пятый. В этом году на первенство приехали более 180 спортсменов из Новосибирска, Колывани, Бердска, Мочище, Садового, Тогучина, Искитима, Маслянино, Куйбышева, Венгерово, Чанов, Татарска.

Первенство Новосибирской области по борьбе дзюдо на призы Новосибирской городской общественной организации «Клуб избирателей депутата В. В. Илюхина» прошло при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Вячеслава Илюхина и председателя Новосибирской региональной общественной организации «Город» Андрея Гудовского.

В турнире принимают участие ребята в возрасте от 11 до 14 лет. Сначала на татами вышли самые маленькие спортсмены.Фото: Даба ДАБАЕВ

Девушки в дзюдо - не новость, этот вид спорта доступен абсолютно всем. Главное, придерживаться наставления основателя этого вида спорта Дзигоро Кано: «Если ты упал семь раз, встань - восемь».Фото: Даба ДАБАЕВ

С каждым годом турнир набирает обороты и привлекает все больше спортсменов. За первые места по традиции ребятам вручается кимоно.Фото: Даба ДАБАЕВ

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Леонид Рыбин:

- Секция дзюдо открылась в Пашино в 2002 году. За 17 лет выращено немало спортсменов, которые представляют область уже на российских соревнованиях. Сама по себе секция позволила привлечь молодежь из дворов, подъездов - такая цель была поставлена тренером центра. Дзюдо воспитывает волю и характер - даже те ребята, которые не достигают высоких результатов, но занимаются в секции, уже подготовлены к жизни.