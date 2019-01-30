2019-01-30T07:43:59+03:00
Общество

Машинистка НКВД отметила 100-летний юбилей

Сын Татьяны Николаевны рассказал о непростой судьбе своей матери
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Сейчас сибирячка живет с семьей сына.Сейчас сибирячка живет с семьей сына.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

100-летний юбилей - самый круглый и самый редкий, поэтому и притягивает своей красотой, вызывает восхищение и неподдельный интерес. Судьба Татьяны Николаевны Бехтеревой, как и жизни других сегодняшних долгожителей, стала отражением эпохи, переполненной событиями, трагедиями, лишениями и подъемами. Сейчас сибирячка живет с семьей сына, о ней заботятся дети, внуки, правнуки. Она мало говорит, гостям в свой день рождения дарит в ответ легкую улыбку.

- Мама родилась на Урале - в Пермской области, в Красноуфимском районе, - рассказывает историю родного человека сын Юрий Петрович Бехтерев. - С 1936 по 1945 год работала в органах НКВД секретарем-машинисткой. В 1946 году, когда отец пришел из армии, переехала вместе с ним в Новосибирск. Здесь мама устроилась на 556-й завод, сейчас это «Сибтекстильмаш». В 1946 году отец уехал на Север, а через три года пришло сообщение, что умер.

Татьяна Николаевна повторно вышла замуж, когда сын уже подрос и сам женился. Успела сибирячка поработать и на кожгалантерейной фабрике - сначала швеей-мотористкой, потом мастером. Вышла на пенсию в 1974-м. Похоронив второго мужа, жила одна.

Татьяна Николаевна работала машинисткой, швеей-мотористкой, воспитала сына. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Татьяна Николаевна работала машинисткой, швеей-мотористкой, воспитала сына.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Почти 10 лет мама проработала в НКВД, но на ее характере это не отразилось. Она очень спокойная женщина, конфликтов у нас дома никогда не было, - продолжает Юрий Петрович. - Мне пришлось рано повзрослеть: пока мама работала, я занимался домом, всегда старался ей помогать. Сын я у нее один, внук тоже один, как и правнук, еще есть одна праправнучка, ей сейчас 10 лет.

Но семья у Татьяны Николаевны на самом деле большая - второй брак сына привел в семью новых хороших людей, сегодня они вместе празднуют юбилей и встречают многочисленных гостей. Среди прочих в этот день с цветами и подарками пришли депутаты Совета депутатов города Новосибирска Олег Волобуев и Михаил Ансимов.

- В Октябрьском районе последние полгода у нас много юбиляров, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет. И вот еще 100-летний ветеран, причем женщина с непростой судьбой: служила в НКВД, пережила войну, тяжелые годы. Мы радуемся за сибиряков-долгожителей. Несмотря на суровый климат и в целом тяжелое время, наши земляки живут, радуют близких, нянчат правнуков, - отметил Олег Волобуев.

Олег Волобуев.

Олег Волобуев.

- Мы стараемся поддерживать и поздравлять юбиляров и долгожителей. Нам помогают в этом организации ТОС, старшие по домам - передают информацию, а мы заглядываем в гости, оказываем внимание. Стараемся не забывать, ведь эти люди прошли войну, поднимали страну, именно благодаря им Россия жива сегодня. Желаем здоровья, а главное, чтобы близкие люди всегда были рядом, - поздравил сибирячку Михаил Ансимов.

Михаил Ансимов.

Михаил Ансимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Совета депутатов города Новосибирска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все четыре козырные кошаки, просто бомбы»: замглавы Росгеологии уволен после рассказа о сексе с подчиненными
В оскандалившемся топ-менеджере крупного государственного холдинга узнали спонсора онлайн-стрелялок и возможного участника банды кавказцев-вымогателей [видео]
Михаил Барщевский: Совместная работа родственников в одной госструктуре - тоже нарушение, но это не взятка!
Полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях прокомментировал «КП» предложение Минюста не наказывать чиновников за коррупцию из-за «обстоятельств непреодолимой силы
В Урдоме инвесторы Экотехнопарка «Шиес» отчитались перед жителями
Жители Урдомы встретились со строителями и инвесторами важнейшего для развития района объекта - Экотехнопарка «Шиес», который планируется построить на одноименной железнодорожной станции в ближайшие годы
Новости 24
Удача подвела: грабивший лотерейные киоски с молотком азартный новосибирец попался полиции
«На нас завели уголовное дело» - семью, у которой возник конфликт с полицейским, вызвали в СКР
Раздавил диваном: сибиряк отправится на 10 лет в тюрьму за зверское убийство пенсионерки
Пожар в Кольцово: в горящей квартире погиб человек, двое с ожогами спасены
Трое на одного: на Карла Маркса неизвестные отобрали у новосибирца барсетку с деньгами
Погода на день в Новосибирске: 30 января неожиданно потеплеет до минус 13 градусов
Жанна Агузарова или Леди Гага: «инопланетная» девушка с розовыми волосами удивила пассажиров метро
Кошки могут замерзнуть: приют ищет новосибирцев, готовых приютить животных на время холодов
Ждем арктический холод: в Новосибирскую область идут 40-градусные морозы
Помогут сердечникам: в Новосибирске открывают третий региональный сосудистый центр
Пиво в кювете: два погрузчика помогли водителю вытащить из снега фуру с пенными напитками
Запрет на парковку: на аварийном перекрестке в Центральном районе появится новый дорожный знак
«Заражены опасным вирусом»: новосибирцам продают дорогих породистых котят, которые инфицированны
Жадный вор: новосибирец украл у продавца сумку с документами и предложил вернуть за вознаграждение
Лед сверлят: каток в Центральном парке временно закрыли из-за строительства фонтана
Чихают и кашляют: эпидемия ОРВИ и гриппа разгорается в Новосибирской области
Прошелся по подъездам: новосибирец оставил дома в Калининском районе без электрических проводов
Певица Машани, спевшая про рубль и Путина, сняла клип в стиле аниме
Жить можно: средние зарплаты новосибирцев поднялись до 34,5 тысяч рублей
Сотрясение мозга и ушиб головы: две пассажирки покалечились в общественном транспорте
Погода на день в Новосибирске: 29 января морозы постепенно усиливаются
Нос сломан, но виноватых нет: за то, что юная супермодель пострадала на физкультуре в Новосибирске, никого не накажут
Мать года: ради лайков блогерша закинула ребенка в багажник
Новый друг съел паспорт дальнобойщика: пес по кличке Ярик устроил небольшой беспредел в грузовике
«Я практически разделась»: звезда тверка устроила скандальные танцы на глазах у подростков
«Как кошки подрали»: стилист из барбершопа побрил клиенту голову до крови
По дороге из Питера: родственники ищут пропавшего на машине 32-летнего новосибирца
«Речь идет об информационной атаке»: в Новосибирске полицейские проверили все «заминированные» объекты
Спасение за 5 минут: двухлетний ребенок оказался заперт в машине в мороз