Машинистка НКВД отметила 100-летний юбилей

100-летний юбилей - самый круглый и самый редкий, поэтому и притягивает своей красотой, вызывает восхищение и неподдельный интерес. Судьба Татьяны Николаевны Бехтеревой, как и жизни других сегодняшних долгожителей, стала отражением эпохи, переполненной событиями, трагедиями, лишениями и подъемами. Сейчас сибирячка живет с семьей сына, о ней заботятся дети, внуки, правнуки. Она мало говорит, гостям в свой день рождения дарит в ответ легкую улыбку.

- Мама родилась на Урале - в Пермской области, в Красноуфимском районе, - рассказывает историю родного человека сын Юрий Петрович Бехтерев. - С 1936 по 1945 год работала в органах НКВД секретарем-машинисткой. В 1946 году, когда отец пришел из армии, переехала вместе с ним в Новосибирск. Здесь мама устроилась на 556-й завод, сейчас это «Сибтекстильмаш». В 1946 году отец уехал на Север, а через три года пришло сообщение, что умер.

Татьяна Николаевна повторно вышла замуж, когда сын уже подрос и сам женился. Успела сибирячка поработать и на кожгалантерейной фабрике - сначала швеей-мотористкой, потом мастером. Вышла на пенсию в 1974-м. Похоронив второго мужа, жила одна.

Татьяна Николаевна работала машинисткой, швеей-мотористкой, воспитала сына.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Почти 10 лет мама проработала в НКВД, но на ее характере это не отразилось. Она очень спокойная женщина, конфликтов у нас дома никогда не было, - продолжает Юрий Петрович. - Мне пришлось рано повзрослеть: пока мама работала, я занимался домом, всегда старался ей помогать. Сын я у нее один, внук тоже один, как и правнук, еще есть одна праправнучка, ей сейчас 10 лет.

Но семья у Татьяны Николаевны на самом деле большая - второй брак сына привел в семью новых хороших людей, сегодня они вместе празднуют юбилей и встречают многочисленных гостей. Среди прочих в этот день с цветами и подарками пришли депутаты Совета депутатов города Новосибирска Олег Волобуев и Михаил Ансимов.

- В Октябрьском районе последние полгода у нас много юбиляров, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет. И вот еще 100-летний ветеран, причем женщина с непростой судьбой: служила в НКВД, пережила войну, тяжелые годы. Мы радуемся за сибиряков-долгожителей. Несмотря на суровый климат и в целом тяжелое время, наши земляки живут, радуют близких, нянчат правнуков, - отметил Олег Волобуев.

Олег Волобуев.

- Мы стараемся поддерживать и поздравлять юбиляров и долгожителей. Нам помогают в этом организации ТОС, старшие по домам - передают информацию, а мы заглядываем в гости, оказываем внимание. Стараемся не забывать, ведь эти люди прошли войну, поднимали страну, именно благодаря им Россия жива сегодня. Желаем здоровья, а главное, чтобы близкие люди всегда были рядом, - поздравил сибирячку Михаил Ансимов.