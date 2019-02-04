Татьянин день на коньках

25 января в Сибирском государственном университете путей сообщения отметили праздник, посвященный Дню российского студенчества. Несколько лет назад Центр по связям с общественностью СГУПСа заложил традицию выходить в этот праздник на каток вуза. В последующем стали присоединяться студенты, сотрудники и преподаватели СГУПСа. В 2019 году активное участие в организации мероприятия традиционно приняли ребята из студенческого профкома университета.

На праздничном открытии были символично отправлены в небо шары с шутливыми пожеланиями Святой Татиане - покровительнице студентов и педагогов. С поздравлениями выступил ректор СГУПСа Алексей Манаков, который вместе со всеми в этот день встал на коньки и наградил лучших студентов благодарственными письмами за большой вклад в развитие студенческой жизни. Вход на каток был бесплатным для всех школьников и студентов, которые приходили до самого вечера.

Несмотря на резкое понижение температуры с пронизывающим ветром, праздник удался. Гости участвовали в подвижных конкурсах, выигрывали призы и танцевали под музыку.

В этот же день в рамках профильного форума центров профориентации РЖД «Перспектива 2.0» в Доме спорта университета прошли соревнования по волейболу среди школьников из Новокузнецка, Карасука, Алтайского края и Центра довузовского образования СГУПСа.

Отметим, что университет подошел к этому дню с достойными показателями по трудоустройству и заработкам выпускников. Мониторинг проводило Минобрнауки РФ, и СГУПС получил оценки выше среднероссийских. Доля трудоустройства выпускников составила 80% при средней сумме выплат 31 987 рублей в месяц. При этом по отдельным группам направлений университета цифры еще выше. К примеру, по укрупненной группе специальностей «Техника и технологии наземного транспорта» 85% выпускников трудоустроены с заработком 38 649 рублей в месяц, «Техника и технологии строительства» - 87% с заработком 37 258 рублей, «Информатика и вычислительная техника» - 92% с заработком 37 409 рублей.

По отдельным направлениям подготовки и специальностям трудоустройство составило 100%: «Строительство», «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии», «Государственное и муниципальное управление».

СПРАВКА «КП»

День открытых дверей в СГУПСе пройдет 16 февраля в 14.00.

Адрес: Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, тел.: (383) 328-05-85, 328-03-06