2019-01-29T14:15:57+03:00
Умные вещи

OZON подвел первые итоги Киберпонедельника в Новосибирске

Один из крупнейших игроков рынка e-commerce OZON проанализировал свыше 1 милиона поисковых запросов и более 300 тысяч заказов, которые совершили клиенты интернет-магазина в дни акции «Киберпонедельник»
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В топ вошла электроника, книги, товары для дома, детские товары, спорт.В топ вошла электроника, книги, товары для дома, детские товары, спорт.
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В этом году на интернет-площадке OZON акция началась с пресейла еще до 28 января и продлится до 3 февраля.

- В Черную пятницу мы заметили, что механика длинной распродажи срабатывает для мультикатегорийного магазина лучше, чем однодневные акции. В таких условиях клиенты чаще возвращаются в течение недели и делают повторные покупки. Скажем, на пресейле клиент купил товары для дома, потом вернулся за детскими игрушками или одеждой, а ближе к концу акции купил еще и спортивный инвентарь, - отмечает директор по связям с общественностью OZON Мария Заикина. - Это объясняется расширением ассортимента и постепенным переходом регионального покупателя из офлайн в онлайн, когда на одной площадке становится удобно покупать сразу все необходимые товары.

Поскольку «Киберпонедельник» начинался с электроники, у многих акция ассоциируется именно с этой категорией, поэтому она сохраняет ведущую позицию в Новосибирске по объему продаж. Помимо нее в топ вошли книги, товары для дома, детские товары, спорт.

В отличие от остальных городов России, в Новосибирске в топ пять категорий по продажам вошла категория спорта - в «Киберпонедельник» клиенты больше всего покупали витаминно-минеральные комплексы, коврики для йоги и жиросжигатели.

И если во всей России книги ушли со 2 на 4 место, уступив лидирующие позиции детским товарам и товарам для дома, то в Новосибирске они по-прежнему занимают 2 место. Больше всего новосибирцы заказывают литературы для саморазвития, мотивации и воспитания детей.

Топ книг Новосибирска в Киберпонедельник: «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», «45 татуировок личности. Правила моей жизни», «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка», «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности», «Подсознание может все!».

Средний чек в Новосибирске отличается от Москвы и остальных регионов - в 2018 году и в январе он составил 3100 рублей, в то время как по России он не превысил 2500 рублей.

О том, что клиенты интересуют мультикатегорийные покупки, говорит и топ поисковых запросов, и топ популярных покупок - и там, и там комбинируются товары 3-4 категорий. Самые популярные комбинации: детская одежда - электроника - книги и электроника - спортивные товары - игрушки. 28 января самый дорогой заказ в Новосибирске был сделан на сумму 175 943 рублей. В него вошли товары для дома, детские товары и электроника.

«Киберпонедельник» наглядно показал разницу в потребительском поведении мужчин и женщин. 87% новых клиентов, которые впервые совершили покупки на OZON в Киберпонедельник - мужчины. В то же время, среди постоянных покупателей, которые совершают от 1 и более покупок в месяц, преобладают девушки - их более 60%. Из этого можно сделать вывод, что мужчины тщательнее мониторят цены на интересующие их товары на разных площадках, и делают выбор в пользу той, где интереснее условия, даже если раньше они на ней не покупали. Женщины же больше склонны возвращаться на уже проверенную ими площадку.

Заметны изменения в поведении клиентов с точки зрения платежей. Доля пользователей, которые предоплачивают заказы, достигла 80%, что определенно говорит о растущем доверии российских покупателей к интернет-продавцам.

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