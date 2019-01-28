В Новосибирске инвалид заявил, что пострадал от пьяного полицейского

Конфликт между участковым и хозяевами собаки. Муж и жена вели животное без намордника, сотрудник сделал замечание. Это – факты. В остальном есть только версии. Хозяева стаффордширского терьера уверяют, что лейтенант был пьян, что стал избивать мужчину. В МВД утверждают, что, напротив, офицер пострадал от укусов собаки, а сам действовал законно.

Владельцев собаки поддерживает, например, Александр Арсений – мужчина, который, говорит, тоже пересекался с этим участковым.

- Я проходил с собакой в студенческом городке. Сотрудник полиции спросил, почему собака без намордника. Но она была на привязи. Я сказал, что собака не приучена к наморднику и она - адекватная. Прошел дальше. Но, как я понял, его не устроил мой ответ, и он сзади схватил меня за рукав, начал спрашивать «почему ваша собака без намордника?» Достаточно грубо и неадекватно. Он выглядел так, что я думал: это - местная охрана. Я ему сказал: «Ты отпусти мою руку». Он не реагировал никак. Женщина мимо проходила, сказала: «ты что, пьяный?»

Александр считает, что сотрудник сам провоцировал конфликты.

Конфликт разгорелся между полицейским и хозяевами собаки.

Но за участкового заступился его знакомый Олег. Уверяет, что знает его с лучшей стороны:

- Познакомились с ним два года назад. За Женей я не наблюдал такого, чтобы он выпивал. Он всегда - на работе, и в выходные дни - на работе. Человек нормальный, спокойный, уравновешенный.

Олег прислал и копию документа об освидетельствовании участкового. Говорится, что он был трезв. Правда хозяева собаки не верят такому заключению.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».