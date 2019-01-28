«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки

И МВД и СКР выясняют, кто виноват в громком инциденте на улице Титова в Новосибирске. Там произошел конфликт между инвалидом-сердечником и участковым. Мужчина говорит, что пьяный сотрудник избил его. В МВД уверяют, что офицер был трезв и, напротив, сам пострадал – был покусан собакой нарушителя: стаффордширским терьером.

Видеоролик с последствиями конфликта облетел интернет. На нем – растрепанный лейтенант в расстегнутой куртке. Мужчины, которые не видны в кадре, требуют у полицейского удостоверение. Глядя на этот ролик, некоторые выносят однозначный вердикт: офицер – пьян! Другие сомневаются: возможно, неопрятный вид – следствие потасовки. И, возможно, в этой потасовке закон был на стороне того, как в погонах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688319" frameborder="0"></iframe> Полицейского обвинили в избиении инвалида из-за собаки.

Но вот в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, говорит, видела стычку. И, по ее словам, офицер избивал мужчину. Радиослушательница пояснила, что в момент инцидента была на работе – в цветочном киоске.

«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в спину киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать. Собака, в силу своей воспитанности, даже не реагировала. А мужчина просто наносил удары. Потом подскочила женщина. Она стала оттаскивать полицейского от собаки, - рассказала женщина в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Константин уверяет, что стал жертвой пьяного полицейского и против него сфабриковали дело.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ее координаты редакция намерена передать в СКР, чтобы следствие проверило показания.

Кстати, за участкового тоже есть, кому заступиться. Его знакомый Олег уверяет, что знает полицейского с лучшей стороны:

«От него прям свежаком пахло», - Константин рассказал о своем конфликте с сотрудником. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Познакомились с ним два года назад. За Женей я не наблюдал такого, чтобы он выпивал. Он всегда - на работе, и в выходные дни - на работе. Человек нормальный, спокойный, уравновешенный.

В распоряжении радиостанции также есть копия медицинского документа. В нем, действительно, говорится, что полицейский был трезв. Может ли такая экспертиза быть фиктивной?

Заключение медиков от 4 января: сотрудник полиции был трезв.

- Любой эксперт несет уголовную ответственность за недостоверные сведения. Конечно, можно представить себе, что участковый каким-то образом смог с кем-то договориться, но я слабо в это верю, - позвонил в эфир Кирилл, в прошлом – сотрудник МВД. – Эксперт, который дает заключение, рискует потерять свою работу и получить уголовное наказание за недостоверность предоставленных сведений. И плюс к тому, сейчас во время такой информированности населения сама система МВД очень активно избавляется от неблагожелательных сотрудников.

Менее категоричен Сергей Егоров, в прошлом – сотрудник СКР, а сейчас – директор юридической компании «Егоров и партнеры».

«МВД активно избавляется от неблагожелательных сотрудников», - пенсионер МВД дал комментарий в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Полиции, конечно, в этой ситуации выгодно отстоять честь мундира. И какие там отношения у них, например, с медучреждением, проводящим освидетельствования, мы можем только догадываться. Вполне возможно, все абсолютно честно и законно, - сказал Егоров. – Я смотрел это видео. У меня сложилось мнение, что сотрудник полиции как-то выглядит немножечко неадекватно. Пьяный? Нет? Не известно.

Есть версия и другая. А вдруг нетрезвыми были хозяева пса? Владелец терьера почему-то в тот день не доехал до больницы, а ко врачам обратился только 5 января. Жена Николая объясняет это так: «Потому что нас не приняли 4 января в 34 поликлинике». Но существуют же круглосуточные травмотологические отделения? При этом известно, что владельца собаки консультировал адвокат, неужели он не рекомендовал клиенту зафиксировать побои сразу?

- Если, к примеру, человек был не трезв, то он мог умышленно не обратиться в больницу. Так часто делают люди, совершившие ДТП, - говорит Егоров. - В то же время люди могли просто не знать. Естественно если скрывать нечего, бояться нечего, то это не надо откладывать назавтра.

Можно ли выводить собаку без намордника? Комментирует юрист Сергей Егоров. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Многие владельцы собак считают, что в конфликте прохожего и участкового - был не прав полицейский. Мол, пес мог быть на поводке и этого достаточно, а намордник якобы не нужен. Юрист ставит точку в этих спорах:

- Все-таки намордник должен быть, - говорит Егоров. - Во-первых, с этого года у нас действует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», статья 13, где прописано, что не допускается выгул животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления. То есть по большому счету этот пункт отсылает к местному законодательству. А уже местный закон, а именно Положение о порядке содержания собак и кошек в городе Новосибирске (пункт 5.7) четко говорит нам, что запрещается нахождение собак на улице, в транспортных средствах, местах общего пользования без короткого поводка и намордника.