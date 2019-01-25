Не растут и всё: сибиряк остался лысым после дорогой пересадки волос

34-летний Владимир Татаркин - бизнесмен, занимается кейтерингом. С финансами у сибиряка, который недавно перебрался жить из Новосибирска в Сочи, все в порядке. В общем, грех жаловаться на жизнь: все есть, всем доволен... Если бы не одно но: волос на голове нет. Точнее, на голове - лысина, которой парень был недоволен. Скажете: «Тоже проблема - в стране полно бритых, которые не жалуются по этому поводу, а чувствуют себя вполне комфортно». Но то - другие, а Владимиру это обстоятельство, как мозоль на пальце, мешает жить и, если хотите, быть более уверенным.

- Лысеть я начал рано. Родные шутили, что мои волосы достались дочери, - смеется Владимир. - А мне после развода с женой хотелось выглядеть привлекательно, общаться с девушками, наконец найти свою половинку. Тогда я и задумался о пересадке волос, благо что сделать это сейчас нетрудно - были бы деньги!

«ВОЛОСЫ В ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Объявление клиники парень увидел совершенно случайно на улице. С рекламного баннера лысым клиентам обещали за копейки роскошную шевелюру.

- Я сходил на консультацию. Меня встретил молодой приветливый врач, - вспоминает Владимир. - Меня убеждали, что, конечно, придется потратить не 40 тысяч рублей, как было написано в рекламе, а значительно больше, потому что лысина у меня большая, но все получится. Я взял время подумать, поговорил с родными. Они меня поддержали, и я решился: операцию назначили сразу после моего дня рождения. Решил сделать самому себе такой подарок.

Презент, мягко скажем, не удался. С самого начала все пошло не по плану.

- В день операции выяснилось, что доктор заболел, но меня почему-то об этом не предупредили. Все пришлось перенести на три дня, но за это мне сделали небольшую скидку, - говорит сибиряк. - Сама процедура шла несколько часов. Было адски больно, хоть мне и ставили анестезию. Закончили мы в полночь.

Если говорить медицинским языком, то происходило вот что: с затылка пациента брался пласт кожи с волосяными луковицами (графт) и пересаживался на голый участок. На том месте, откуда брался графт, оставался нитевидный рубец.

После операции Владимир месяц старался не показываться на улице: голова в тот момент выглядела ужасно - одна сплошная болячка. Но парень подбадривал себя тем, что через несколько месяцев все это будет прикрыто роскошными волосами. Не тут-то было.

- У меня образовались коросты, некоторые гноились. Хотя я использовал все средства по уходу, что прописал доктор. Врач успокаивал, что все в порядке, но я понимал, что что-то пошло не так. Разумеется, ни о каких изменениях в моем внешнем виде и речи не шло. Прижилась примерно десятая часть волос, да и те были тоненькими и прозрачными, как леска, - описывает дальнейшие события парень.

Парень остался без денег и волос. Фото: предоставлено героем публикации

«ДЖИГУРДОЙ НЕ СТАЛ»

Владимир стал разбираться с клиникой: предложил компенсировать ему половину потраченных средств. Но медики вернуть деньги отказались, согласились провести парню вторую операцию по пересадке волос, но уже в московском филиале клиники.

- Мне сказали, что используют другой метод. Теперь извлекали только луковицы, не пересаживая ее с лоскутом кожи. Однако нужного эффекта опять не добились. Я специально пробовал отрастить те немногие волосы, что прижились. Но выглядело это смешно, - признается Владимир. - Получилось, что я потратил 180 тысяч рублей, а у меня шрам во всю голову, мелкие рубцы и периодически открывающиеся воспаления.

После второй операции клиника игнорирует обращения Владимира и отказывается давать комментарии журналистам «Комсомолки». Так что узнать мнение «чудо-врачей» не представляется возможным. Хотя что тут добавить? Результат их работы налицо. Точнее, на голой голове. Теперь вернуть свои деньги сибиряк сможет через суд, но иск Владимир пока не подал: парень хочет решить ситуацию с клиникой мирно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Виновата инфекция или бактерии»

Мы попросили Валерия Пискарева, врача - пластического хирурга, объяснить, что могло спровоцировать осложнения:

- Я никогда с такими осложнениями не сталкивался. Голова хорошо снабжается кровью, и заживление на коже происходит быстро, поэтому подобные осложнения происходят крайне редко. Случаются они на фоне ослабленного иммунитета - после перенесенных вирусных или бактериальных инфекций (даже обычного ОРВИ). То есть если в послеоперационный период на участок кожи, где была проведена операция, попала инфекция. О клинике, в которой этот пациент делал операцию, не могу сказать ничего ни хорошего, ни плохого: она не на слуху.

Сам пациент уверяет, что был абсолютно здоров и во время операции, и позже. Так что не исключено, что инфекция могла попасть в организм другим путем.

- Пересадка волос - очень сложная процедура, которая должна проводиться поэтапно. Слишком большой участок за один раз пересаживать не стоит, иначе организм может не справиться с проведенным вмешательством. Доктор обязан в этой ситуации предупредить о возможных осложнениях, а не гнаться за финансовой выгодой, - объясняют врачи-трихологи «АМД Лаборатории» Елена Ивановна Вяткина и Маргарита Анатольевна Бизунова.

Кроме того, огромную роль играет соблюдение врачом стерильности инструментов во время процедуры, иначе велик риск занесения инфекции.

Со стороны пациента также должно быть полное понимание сложности проводимой процедуры. Важно, чтобы перед операцией иммунная система человека была полностью здорова: не должно быть никаких аутоиммунных заболеваний; уши, горло, нос, а также ротовая полость (никакого кариеса, нужно сделать профессиональную чистку зубов) должны быть в порядке. Человеку необходимо сделать анализы крови, которые требуются перед проведением любого хирургического вмешательства.

Осложнения, которые могут возникнуть:

- нагноения;

- отторжение пересаженных графтов: пересаженные лоскуты кожи будут просто выпадать, и процент приживаемости волосяных луковиц будет низок.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Пишите претензию!»

А вот что советует юрист Инесса РЯБИНИНА:

- В такой ситуации лучше все-таки обратиться к юристам, потому что самостоятельно подготовить претензию человек вряд ли сможет. Юрист запросит необходимые документы из клиники, если их нет у клиента (договор, детальное описание, какую конкретно процедуру проводили, какие рекомендации давал врач). Также нужно проверить лицензию медицинской организации. Затем обратиться в клинику с претензией, где должны быть прописаны все нарушения и требования, которые выдвигает пациент. Если клиника никак не отреагирует, то обращаться в суд.