На "Крыльях" в Столице Сибири
Тема эфира:
Почему выгодно покупать квартиру в ЖК "Крылья"?
Ставки по ипотечному кредитованию в цифрах;
Принимаются ли в зачет другие квартиры? Как будет развиваться микрорайон в ближайшее время?
Где посмотреть трансляцию:
Эфир будет транслироваться на двух площадках:
1. В группе ВК по ссылке: https://vk.com/event177232237
2. Или в 11:00 на сайте nsk.kp.ru на главной странице появится ссылка на online-трансляцию
Беседа с застройщиком пройдет в пресс-центре "Комсомольской правды" по адресу: г.Новосибирск, ул. Советская 64, 10 этаж.
Вопросы от зрителей до начала эфира:
Вопросы можно задать напрямую застройщику в комментариях в ВК здесь или в комментариях под этой статьей.
Вопросы от зрителей во время эфира:
Вопросы во время эфира оставляйте в комментариях под трансляцией на сайте nsk.kp.ru или по ссылке.
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