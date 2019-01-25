На "Крыльях" в Столице Сибири

Тема эфира:

Почему выгодно покупать квартиру в ЖК "Крылья"?

Ставки по ипотечному кредитованию в цифрах;

Принимаются ли в зачет другие квартиры? Как будет развиваться микрорайон в ближайшее время?

Где посмотреть трансляцию:

Эфир будет транслироваться на двух площадках:

1. В группе ВК по ссылке: https://vk.com/event177232237

2. Или в 11:00 на сайте nsk.kp.ru на главной странице появится ссылка на online-трансляцию

Беседа с застройщиком пройдет в пресс-центре "Комсомольской правды" по адресу: г.Новосибирск, ул. Советская 64, 10 этаж.

Вопросы от зрителей до начала эфира:

Вопросы можно задать напрямую застройщику в комментариях в ВК здесь или в комментариях под этой статьей.

Вопросы от зрителей во время эфира:

Вопросы во время эфира оставляйте в комментариях под трансляцией на сайте nsk.kp.ru или по ссылке.