В Сибирской кадровой академии заменят унитазы

На заседании ученого совета Сибирского института управления - филиала РАНХиГС (бывший СибАГС) была обнародована информация о провальных результатах филиала в организации дополнительного образования и научном сопровождении органов власти. Как оказалось, руководство головного вуза в Москве даже обсуждало вопрос о закрытии филиала в Новосибирске.

Директор филиала Сибирского института управления - филиала РАНХиГС Сергей Сверчков поделился с членами ученого совета итогами бесед с ректором РАНХиГС Владимиром Мау, который недавно побывал в Новосибирске. По словам Сверчкова, Владимир Александрович сказал:

- Если нет дополнительного образования и сопровождения (научного. - Прим. ред.) субъектов Федерации, то зачем такой вуз нужен? Лучше присоединить его к какому-то другому.

Сверчков признал, что жесткая критика со стороны руководителя головного вуза справедлива:

- Мы заработали (в прошлом году. - Прим. ред.) всего 28 миллионов рублей. Это московские контракты (субподряд от головного вуза. - Прим. ред.). Если бы их не было, то у нас вообще ничего не было бы.

По словам директора Сибирского института управления, вуз не может предложить рынку образовательных услуг ничего современного и полезного:

- Очень жесткие замечания мы получили от губернатора (Андрея Травникова. - Прим. ред.) и от других губернаторов: старые программы, старые лица, программы наши не интересны. Они их слышали три года, пять лет назад. Ничего нового за это время не было (Сибирским институтом. - Прим. ред.) подготовлено.

Как оказалось, во время своего пребывания в Новосибирске ректор головного вуза Владимир Мау жестко раскритиковал и деятельность по научному, интеллектуальному сопровождению филиалом органов власти. Во время встречи Мау с преподавателями СИУ РАНХиГС произошел даже курьезный случай. Профессор Сибирского филиала Юрий Молотков решил подарить ректору РАНХиГС свою монографию. Мау поблагодарил и для приличия полистал при всех книгу, но тут же обнаружил несуразицу: в монографии содержалась ссылка на одну из его работ, правда, его фамилия была под ссылкой не «Мау», а «Мао».

- Как вы можете допускать такие небрежности при издании монографий и тем более не знать фамилию своего руководителя, которая, кстати, состоит всего из трех букв! - возмутился тогда Владимир Мау.

Директор СИУ - филиала РАНХиГС предложил в ближайшее время составить план визитов в регионы Сибирского федерального округа, объехать всех губернаторов и «спросить их, что для них мы можем сделать».

После посещения Сибирского филиала ректором РАНХиГС в здании на улице Нижегородской будут проведены и ремонтные работы сантехнического оборудования - речь идет о ремонте туалетов. По словам Сверчкова, Москва обещала выделить на это дополнительные средства.