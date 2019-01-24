Подарки на 14 февраля в Новосибирске: где купить и что подарить на День всех влюбленных

Меньше месяца осталось до Дня святого Валентина, и самое время подумать, какие подарки на 14 февраля в Новосибирске можно вручить любимым. А если вы еще не решили, что выбрать в качестве презента, вот несколько вариантов от «Комсомольской правды».

ПОДАРОК-ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Любовь в небе

Полет на самолете обойдется в 13800 рублей. Фото: vk.com/magaero_svidanie

Эта идея подойдет только в том случае, если ваша любимая не аэрофоб и не побоится подняться в небо на самолете.

- Управлять самолетом будет профессиональный пилот, а пара будет сидеть на пассажирских сиденьях. С 7.00 до 17.00 полеты длятся 50 минут, с 17.00 до 3.00 - по 35 минут, - рассказывают администраторы компании Mag Aero. - Полет начинается в аэропорту Северный, маршрут пролегает до ОбьГЭС.

Цена полета - 13 800 рублей, в эту сумму включены фото- и видеосъемка. Кроме того, по желанию на земле могут растянуть баннеры «Я тебя люблю» и «Выходи за меня».

Где заказать: по телефону 8-923-138-44-88 и на сайте https://vk.com/magaero_svidanie

Купидон в окошко

Хотите, чтобы ваша любимая по-настоящему удивилась? Тогда почему бы не сделать так, чтобы ее посетил настоящий Купидон? Причем прилететь он может прямо в окно с букетом цветов (или любым другим подарком на ваш вкус).

- Разумеется, спускаются с крыши в окно профессиональные промышленные альпинисты. Стоимость услуга - 5000 рублей, - рассказал Артем Карась, директор праздничного агентства. - Единственная просьба ко всем заказчикам: заранее договоритесь со старшим по дому, чтобы нашим сотрудникам был обеспечен доступ на крышу!

Где заказать: по телефону 8-913-776-34-58 и на странице https://vk.com/dedmorozvokoshko54

ВКУСНЫЙ ПОДАРОК

Можно сделать своей второй половинке и вкусный подарок. Правда, иногда они бывают настолько необычными, что и есть такие презенты не хочется.

Съешь ее всю!

Признайтесь, стали бы есть такой подарок? Фото: vk.com/shokoladnie_portreti

Ваша вторая половинка - сладкоежка? Тогда портрет, сделанный из шоколада, станет отличным сюрпризом.

- На работу потребуется примерно две недели, так что постарайтесь сделать заказ заранее, - предупреждает мастер Дарья Новикова.

Стоит такой подарок в среднем от 2500 до 5000 рублей, в зависимости от размера портрета и выбранной рамки.

Где заказать: https://vk.com/shokoladnie_portreti, https://vk.com/chokolove_nsk

Сало в шоколаде

На первый взгляд - сало как сало, но на бутерброд оно не пойдет. Фото: www.instagram.com/masterskaya.shokolada_

Видите на этом фото сало, курочку, шашлык и горбушу? Как бы не так! Все это - из шоколада, так что слюни могут пускать опять же сладкоежки. Цена такого веселого наборчика - 1700 рублей!

- Заказывать нужно как минимум за три дня, чтобы мастера успели выполнить ваши пожелания, - предупреждает Юлия Литягина, помощник директора «Мастерской шоколада».

Где заказать: по телефонам: 8-913-062-03-42, (383) 355-50-56 и на сайте https://www.instagram.com/masterskaya.shokolada_/

Букет… на сладкое

Такой букет не только красивый, но и аппетитный. Фото: www.instagram.com/svejooo/

Обычными розами-мимозами уже никого не удивишь, но если к цветам добавить

фрукты, клубнику или печеньки, получится очень даже романтично.

- Средняя цена композиции - от 1300 до 3500 рублей. Главный тренд этого года - деревянная коробочка, в которую помещают цветы и вкусное наполнение, - рассказывает Юрий Порох, администратор мастерской «Свежо». - В последнее время клиентам полюбились еще букеты из орехов.

Где заказать: по телефону 8-952-912-06-06 и на сайте https://www.instagram.com/svejooo/

ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК

А вот еще несколько вещиц, которые тоже могут стать вполне симпатичным подарком.

Никаких крошек, милый!

Милый гаджет уберет все крошки с вашей клавиатуры. Фото: pokupaylegko.ru

Ваш парень любит есть перед компьютером? Тогда мини-пылесос с забавным дизайном, который соберет все крошки, - то, что наверняка пригодится! Стоит он 590 рублей.

Где купить: https://pokupaylegko.ru/shop/original_present/prikolnye-gadzhety/mini-vacuum-cleaner-ladybug/

Подарок с перчинкой

Цветоводам домашний перчик не только придется по душе, но и пригодится на кухне. Фото: nsk.izuminka.biz

Ваша любимая любит выращивать цветы? Тогда экокуб «Перчик» обязательно придется ей по душе! В набор входит деревянный куб-подставка, грунт, семена, инструкция по выращиванию перца, который будет радовать вас много лет (кстати, высота его будет около метра) и украсит кухню. Стоит такой набор 495 рублей.

Где заказать: https://nsk.izuminka.biz/catalog/vse_tovary/nabory_dlya_vyrashchivaniya/9680/

КСТАТИ

Подарок своими руками и экономия больше тысячи рублей!

При желании вы для своего любимого можете сделать подарок и своими руками: к примеру, обернуть в газетную бумагу вкусную рыбу и подарить такой «букет». Кстати, в праздничных агентствах за такой презент с вас возьмут больше 2 тысяч рублей!