2019-01-24T10:18:08+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год

Всего за 2018 год на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал более 24 тысяч кредитов на сумму свыше 12 миллиардов рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года увеличил объемы потребительского кредитования на цели рефинансирования кредитов в 3,5 раза по сравнению с результатами 2017 года. Всего за 2018 год на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал более 24 тысяч кредитов на сумму свыше 12 миллиардов рублей.

Банк УРАЛСИБ предлагает программу рефинансирования, в рамках которой заемщик имеет возможность объединить в один кредит любые виды кредитов сторонних банков: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить денежные средства на потребительские нужды. Количество кредитов к рефинансированию Банком не ограничивается.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подпольный мастер: новосибирец переделывал сигнальное и спортивное оружие в боевое
Спаивал дедушку: новосибирцу грозит до 10 лет тюрьмы за попытку забрать себе квартиру пенсионера
Играть разучились: спасатели помогли подростку, на котором заклинило наручники
Вот это хвост: сибирячка поймала в кадр маленькую хищницу с умным взглядом и видом котенка
Цены на бензин на заправках Новосибирска продолжают расти: АИ-98 больше 51 рубля
Ноутбук за коммуналку: новосибирец оплатил долг за свет и тепло из страха остаться без гаджета
Погода на день в Новосибирске: 24 января будут туманы и минус 14 градусов
«Машину жалко»: сибиряк записал на видео, что будет, если в двигатель авто засыпать порох
Пытался скрыться: пьяный водитель прокатил женщину-полицейского на капоте
Новосибирская область увеличит финансирование строительства мусорных полигонов
Отдайте Жорика: в Новосибирске бабушка через полицию пытается вернуть свою собаку
Бизнесмены-халявщики: новосибирцы обманом получили субсидии на миллион рублей
12 часов мучилась: мать двоих детей с подозрением на аппендицит погибла в больнице
Матику показали «снежного» человека: малыш орангутана знакомится со снегом в Москве
Колбы, пробирки и респиратор: новосибирец сделал в квартире лабораторию, где готовил наркотики
Сибирский русский народный хор вызвал овации в Белоруссии
Задержали на 16 часов: 354 пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Пхукет
Не пройти, не уехать: новосибирцы возмутились хамской парковкой водителя кроссовера у детского сада
Повлияют ли кредиты и кредитная история одного супруга на одобрение кредита другому?
Резюме-подстава: новосибирские приставы нашли машину должницы на сайте поиска работы
Снежный плен: спасатели помогли выбраться застрявшему на озере рыбаку, а после оштрафовали
Погода на день в Новосибирске: 23 января будет минус 13 градусов
Поможем Милане: двухлетней девочке из Новосибирской области, больной ДЦП, нужно больше 149 тысяч на лечение