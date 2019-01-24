«Меня назвали тварью, на меня кидаются»: сибиряк, заступившийся за жену в пивнушке, стал инвалидом

В кадре - пивнушка, которая находится на первом этаже в доме № 236 на улице Первомайской. На часах - 23.48, четверо мужчин выпивают. Внутрь входят блондинка с подругой, и начинается скандал.

- Вы меня *** - кричит она, а потом направляется к парню за барной стойкой и заявляет: - Я вызываю наряд, вы надоели мне уже!

Та самая пивнушка, где случилась драка. Фото: предоставлено героями публикации

Но набирает не 02, а собственного мужа.

- Меня назвали тварью, на меня тут кидаются. Если ты не спустишься ***, - тут блондинка прерывается, видимо, слушая вопрос собеседника, и отвечает ему: - Ну вот эти, которые стоят тут и бухают, которых не выгоняют. Пусть *** свои прикроют ради бога.

Следующее действие - в пивнушку заходит муж блондинки.

- Вот этот и вот этот, - указывает девушка на двух своих обидчиков.

Мужчина достает нож и приставляет его к одному из парней. В этот момент другой пытается блокировать удар. В результате нож режет ему сухожилие, у мужчины идет кровь.

- Ты сделал что, представляешь? - кричит он мужу блондинки.

Блондинка отпихивает своих обидчиков от двери, дает мужу выйти, а потом уходит сама. За ней выходит раненый мужчина. На этом месте запись заканчивается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/687890" frameborder="0"></iframe> Сибиряк, заступившийся за жену в пивнушке, стал инвалидом.

Это видео сейчас - вещественное доказательство в уголовном деле, поскольку перепалкой в баре история не закончилась. Дальше рассказывать ее предоставим самим участникам конфликта.

«ДРУГ ПЕРЕЖИВАЛ, ЧТО ТОТ МУЖИК КОГО-ТО ЕЩЕ РАНИТ»

- Мы с Игорем и третьим нашим другом выпивали, к нам подсел еще один парень. Вдруг заходит эта женщина, она явно была пьяная. Начинает кричать, а потом звонит своему мужу, что ее чуть ли не насилуют. Мы пытались выяснить, что случилось, но так и не услышали внятного ответа, - рассказывает новосибирец Владимир. - Потом приходит этот мужик, бросается с ножом на моего друга, Игорь блокирует удар. Когда мужчина с женой уходят, Игорь идет за ними. Друг просто переживал, что он еще кого-то порезать сможет, поэтому и решил проследить, куда они пойдут…

- Что было на улице?

- Тот мужик, когда увидел, что Игорь следом идет, начал драться. Они с Игорем по земле катались - то один сверху, то другой. В итоге Игорь весь оказался в крови.

- То есть ваш друг первым в драку не лез?

- Нет! Это была самооборона. Игорь просто пытался предотвратить преступления, который этот человек с ножом мог совершить.

Игорь (на фото) девять раз ударил мужа блондинки ножом. Фото: предоставлено героями публикации

«ОН УГРОЖАЛ МЕНЯ ПОРЕЗАТЬ»

Нам удалось найти Надежду - блондинку, за которую вступился муж.

- Эти нелюди оставили мужа инвалидом, а наше правосудие не может наказать виновных, - первое, что сказала нам Надежда. А потом объяснила, почему пришла в кафе:

- У меня двое детей - старший сын и маленькая дочка. В этом баре нет никакой звукоизоляции, а мы живем на втором этаже и постоянно слышим шум и крики. Сколько я ни писала жалоб в Роспотребнадзор и во всевозможные инстанции, толку ноль. И в ту ночь дети в очередной раз не могли уснуть, поэтому мы с подругой и пошли разобраться в этот злосчастный бар. Муж в тот момент собирался на рыбалку, и в кармане у него действительно был нож - он его с собой на рыбалку всегда берет.

- Почему вы позвали мужа на помощь?

- Эти мужчины меня не выпускали из бара. Я просто испугалась…

Надежда уверяет, что ее не выпускали из пивнушки, поэтому она позвонила мужу.Фото: СОЦСЕТИ

- Что происходило, когда вы вышли на улицу?

- Один из мужчин пошел за нами. Вова, мой муж, пытался его остановить. Речь шла о нашей безопасности. А потом к тому мужчине присоединились еще двое: повалили Вову на землю, стали его бить, девять раз ножом ударили. Я пыталась их остановить, а тот мужик бросился на меня, стал кричать: «Мужа твоего порезали, и тебя, и всю семью твою вырежем». Я в тот момент подумала, что Вова умер. И представляете, все это на глазах моего сына происходило. Он услышал крики, выглянул в окно, стал вызывать полицию. Меня спасла соседка - она тоже все слышала и стала кричать: «Что вы делаете?»

- Что мужчины потом делали?

- Дальше пили пиво, пока полиция не приехала. А муж мой неделю в реанимации провел, и из-за того, что у него на ноге повреждено сухожилие, не может на нее наступать, постоянно хромает. У нас автомагазин запчастей, где мы раньше работали вдвоем. Сейчас я тружусь одна: муж из-за того, что не может наступить на ногу, не работает. Фактически он стал инвалидом.

Игорь, напавший на мужа блондинки, находится в СИЗО: его участь и судьбу его друзей предстоит решить суду.

«Комсомолка» следит за ходом разбирательств.