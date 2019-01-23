2019-01-23T11:20:54+03:00
Общество

По-товарищески: город и область объединяют усилия

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачи по развитию мегаполиса на ближайшие годы
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Анатолий Локоть и Андрей Травников обсудили основные проекты развития Новосибирска.Анатолий Локоть и Андрей Травников обсудили основные проекты развития Новосибирска.
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2019 год должен стать знаковым для столицы Сибири. Во-первых, именно в этом году начнется реализация масштабных проектов - строительство нового ЛДС, что по сути означает подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею, и развитие Академгородка. Во-вторых, именно сейчас в регионе для реализации амбициозных планов есть четкая координация в действиях областных и муниципальных властей. Многие задачи имеют долгосрочные перспективы и рассчитаны на пять лет вперед.

- 2023 год Новосибирск встретит как центр мирового первенства по хоккею среди молодежных команд. Прежде всего нам предстоит заняться развитием инфраструктуры и улучшением городской среды. Мы должны использовать этот шанс и изменить облик Новосибирска. Объем работ уже определен, выделено финансирование из вышестоящих бюджетов. Другое знаковое направление - развитие новосибирского Академгородка.

Убежден, что решение федерального центра делает возможным рывок развития не только науки, но и в целом инфраструктуры Советского района. Запуская глобальные наукоемкие проекты, нельзя забывать о создании современного качества жизни, - обозначил ключевые задачи мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

СКАЗАНО

- По итогам 2018 года со многими проектами, в первую очередь по федеральным программам «Комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Строительство школ», Новосибирск справился одним из первых муниципалитетов области, причем качественно, - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. - Взаимоотношения, которые сложились, позволят нам совместно с городскими властями эффективно решать проблемы города, задачи по его развитию. Уверен, все, что запланировано, будет успешно выполнено. И к 2020 году мы подойдем с хорошими результатами и новыми глобальными планами.

Как мы готовимся к чемпионату.

Как мы готовимся к чемпионату.

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