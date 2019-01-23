Когда инициатива превращает скучную жизнь в яркую

Микрорайон Матрешкин Двор входит в состав Южно-Чемского жилмассива. Несмотря на то, что это географическая окраина мегаполиса, жизнь местного населения интересна и наполнена событиями. Во многом способствуют этому сами жители и депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Савельев. На территории микрорайона по инициативе горожан был создан общественный клуб «Матрешкин Двор», который взаимодействует с местной организацией ТОС и советом общественности. Направления деятельности разнообразны: и подготовка различных мероприятий к праздникам, и постановка любительских спектаклей, и организация творческих литературных встреч. Также здесь проводятся занятия по интересам - сами жители организуют мастер-классы по вязанию, современному макияжу, для всех желающих открыты танцевальный кружок, секция по шахматам и настольному теннису. Перечислять все направления можно долго. Мы же побывали на одном из самодеятельных концертов, подготовленных к Святкам.

- Сценарий концерта, подготовка, декорации, костюмы - все придумывают и разрабатывают сами жители, - рассказывает координатор общественного клуба «Матрешкин Двор» Ирина Зуева. - Микрорайон расположен на окраине, здесь практически нет мест для досуга, но много талантливых и отзывчивых людей, которые с удовольствием участвуют в общественной жизни. Главная наша цель - общение, генерация идей, направленных на сплочение соседей. Люди сами приходят к нам и делятся мыслями. К примеру, Надежда Адольфовна пишет стихи, она сочинила гимн микрорайона. Валентина Ивановна Канавина, председатель совета ветеранов Южно-Чемского жилмассива, принимает активное участие во всех мероприятиях, именно она находит время и силы, чтобы на дому поздравить с праздниками маломобильных пожилых жителей.

Программа Святок в микрорайоне оказалась насыщенной: гостям рассказали об истории праздника, выступил местный хор, исполнив песни о рождении Христа, маленькие жители микрорайона также исполнили тематические стихи и песни. После были разыграны небольшие юморески на тему колядок, а также мини-спектакль «Ночь перед Рождеством на новый лад». После официальной части началось чаепитие и неформальное общение жителей. Среди зрителей был и депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Савельев, он отметил, что представление организовано на высоком уровне.

- Данное помещение выделено на безвозмездной основе, по большому счету, это решение и помогло объединить местных жителей. На базе общественного центра сформировано несколько творческих коллективов. Здесь собрались действительно активные люди, и сегодня у них есть возможность продемонстрировать свои таланты, реализовать идеи, это позволяет им дарить хорошее настроение себе и соседям. Все знают, что в Новосибирске открыт Центр серебряного волонтерства, где пенсионеры объединяются, помогая решать общественные задачи. А в нашем микрорайоне такой подход работает уже давно: пожилые люди помогают другим, своим соседям, ходят по домам, поздравляют с праздниками. Такая взаимопомощь очень ценна, - отмечает Александр Савельев.

Александр Савельев.

Кстати, общественники не только занимаются творчеством, но и берутся за актуальные социальные проекты. Следующая цель - всем миром обустроить в микрорайоне Аллею Славы.